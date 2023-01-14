Путин выразил соболезнования близким Инны Чуриковой

Глава государства направил телеграмму родным народной артистки

14 января 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования семье народной артистки СССР Инны Чуриковой. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Владимир Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким скончавшейся актрисы Инны Чуриковой", – заявил представитель главы государства в беседе с журналистами.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет – об этом рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер. По сообщениям СМИ, знаменитость умерла в Боткинской больнице от остановки сердца.