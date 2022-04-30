Пьяный мужчина угнал автомобиль в Бийске, ограбил женщину в Барнауле и попытался скрыться от ДПС

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля и совершении грабежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

28 апреля 39-летняя жительница краевой столицы написала в дежурную часть заявление о том, что на неё напал неизвестный и похитил сумочку. Передвигался злоумышленник, по её данным, на автомобиле Toyota. Правоохранители установили приметы нападавшего и объявили план «Перехват».

Похожий автомобиль вскоре обнаружили сотрудники ДПС Зонального района. Требование остановиться водитель проигнорировал, и полицейские предприняли меры к остановке машины.

Нарушителя, находящегося в нетрезвом состоянии, доставили в отделение. Во время разбирательства выяснилось, что 28 апреля в период 01:00 до 11:00 по улице Чайковского неизвестные угнали автомобиль Toyota.

«Предварительно установлено, что совершил угон в Бийске, грабёж в Барнауле и управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения один и тот же человек», — говорится в сообщении.

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Происшествия Водителя маршрутки, насмерть сбившего школьницу на перекрестке в Барнауле, осудили на три года

Водителем оказался 26-летний житель Бийского района. Выяснилось, что он — злостный нарушитель ПДД и уже неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде: в 2015 и в 2016 годах — по одному разу, и в 2019-м — два раза.

В связи с эти был собран материал для возбуждения уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Ранее сообщалось, что водителя маршрутки, который 11 ноября 2021 года насмерть сбил школьницу на перекрёстке улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда в Барнауле, приговорили к трём годам колонии.