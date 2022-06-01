Пятая часть жителей Алтайского края зарабатывают около восьми тысяч рублей в месяц

Пятая часть жителей Алтайского края зарабатывает в месяц около восьми тысяч рублей. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные компании FinExpertiza.

Отмечается, что в общее число доходов при исследовании включили не только зарплаты, но и другие доходы.

Выяснилось, что 20% населения получают в месяц 8 269 рублей. Ещё у 20% средний размер зарплаты составляет 14 507 рублей. Пятая часть жителей Алтайского края зарабатывают примерно 20 657 рублей.

Зарплата части жителей составляет 29,5 тысячи, а самая «богатая» пятая часть населения имеет доход 55 470 рублей.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в Алтайском крае с 1 июня вырастет на 10%. Соответствующее постановление 27 мая подписал губернатор Виктор Томенко.