Радио и сайт «Эхо Москвы» ликвидированы

Радиоканал и сайт «Эхо Москвы» ликвидированы. Решение большинством голосов принял совет директоров «Эха». Об этом в своём Telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Напомним, 1 марта Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом). В правоохранительном ведомстве утверждают, что эти ресурсы опубликовали материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложными сведениями о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

Вещание радиостанции было приостановлено и в Барнауле. В столице Алтайского края она звучала на волне 69.11 УКВ. Отключение произошло 2 марта во втором часу ночи по местному времени.