Стало известно, каким будет логотип нового российского McDonald's

Сменившая McDonald's сеть ресторанов выбрала новый логотип, сообщают «Известия».

На новой эмблеме изображены две палочки картошки фри жёлтого цвета и бургер — жёлто-оранжевого. Зелёный фон, в свою очередь, обозначает «качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости».

Название сети, которое придёт на смену McDonald's, пока не выбрали.

Тем не менее уже 9 июня собственник запустит рекламную кампанию с новым логотипом.

Ранее сообщалось, что McDonald's закроется в Сибири и на Урале 10 июня. Затем сеть заработает под новым брендом.