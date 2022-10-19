Расстояние не помеха. Алтайский край будет сотрудничать с островным регионом на востоке России

Алтайский край в ближайшее время намерен активизировать сотрудничество с Сахалинской областью. Делегация регионального правительства во главе с вице-губернатором Александром Климиным посетила один из самых восточных регионов России. Стороны обсудили исполнение действующего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Документ был подписан ещё в 2004 году.

В состав краевой делегации вошли начальник управления​ по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев,​ директор Алтайского фонда МСП Антон Слободчиков, руководитель Центра поддержки предпринимательства Ирина Черепанова и представитель краевого Минпромэнерго. Александр Климин подчеркнул, что, несмотря на отдалённое географическое положение, Сахалин представляет интерес для Алтайского края и является перспективным партнёром. За последние два года объём товарооборота между Алтайским краем и Сахалинской областью увеличился. Так, поставки алтайской муки выросли за два последних года почти в 1,5 раза, крупы — в 3,5 раза, значительно увеличились и поставки растительного масла.

В общем объёме вывозимой алтайской продукции в Сахалинскую область преобладают продовольственные товары, а также сельхозсырьё и парфюмерно-косметическая продукция. Стоит отметить, что данные официальной статистики не отражают сведения о поставках продукции ряда крупных промпредприятий Алтайского края. Именно на её долю приходится большая часть стоимости алтайских товаров, поставляемых на Сахалин.

В 2021 году на рынок Сахалинской области алтайскую продукцию поставляли: «Сибиряк», Алтайский комбикормовый завод, Калманский комбинат хлебопродуктов, «Рикон», «Кулундаконсервмолоко», «Диво Алтая», ПК «Геркулес», «Алтайская крупа», Табунский элеватор, Топчихинский мелькомбинат, «Макфа», Коротоякский элеватор, «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, «Агропромышленная компания Злата», «Энерготех», «Ренессанс Косметик», Завод отделочных материалов «Нова», «Нортек», «Специалист», «Две линии», «Квантсервер», «Сашера-Мед», «Мельник».

Министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко назвала Алтайский край стратегическим партнёром области. Доля муки и круп алтайского производства на сахалинском рынке составляет до 60%, комбикормов — порядка 50%. «Алтайский край был одним из двух первых регионов, куда мы отправились с бизнес-миссией в 2014 году и положили начало активному сотрудничеству без посредников», — отметила Павленко.

Товарооборот между Алтайским краем и Сахалинской областью в 2020-2021 годах

Кроме того, в Сахалинскую область поставляются алтайские трансформаторы, котельное оборудование и запчасти к нему, энергетическая и газозапорная арматура, спецтехника, газосварочная аппаратура, шины, термоизоляционные и уплотнительные материалы, концевые балки, а также парфюмерно-косметическая и фармацевтическая продукция, средства бытовой химии. В свою очередь, Сахалинская область экспортирует в Алтайский край в основном рыбу и продукцию из неё.

Оба региона уже заявили, что намерены расширить экономическое сотрудничество. Особое внимание будет уделяться налаживанию прямых связей между организациями и предприятиями двух регионов. В состав делегации края вошли представители ряда компаний. Среди них — «Алттранс», «Промкотлоснаб», «Алтсинтез», «Алтик», «Алтайская крупа», «Алтайтрансмаш-сервис», «Топ Смарт», «Сибирское купечество Плюс», «Вэлфуд», «Алтайская крупа» и другие. В ближайшее время акцент будет сделан на поставки электротехнического и котельного оборудования, композитных опор ЛЭП, гусеничных снегоболотоходов, авто и бытовой химии, промышленной химии, ПЭТ-тары, пищевой продукции. Есть предложения услуг по утилизации, вывозу и обезвреживанию опасных и неопасных отходов.

Министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский отметил большой промышленный потенциал Алтайского края. По итогам визита стороны договорились активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Акцент будет сделан на проведение совместных бизнес-миссий, семинаров, выставок и ярмарок. Продолжится развитие туризма и молодёжной политики, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Стороны уже договорились, что следующее заседание по исполнению соглашения пройдёт в 2024 году в Алтайском крае.

По состоянию на 2022 год действует 40 соглашений о сотрудничестве, заключённых правительством Алтайского края с органами власти других регионов РФ.