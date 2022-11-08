«Растоптали просто в прах»: на Алтае уже начали лепить и ломать снеговиков

Жители Горно-Алтайска слепили снеговика, а затем неизвестные его растоптали. Сообщение об этом появилось в паблике «Подслушано | Республика Алтай».

«Те, кто сломали это чудо спустя час после того, как мы его слепили, просто варвары. Хотели мы украсить центральный парк милым снеговиком, ну кому он мешал, растоптали просто в прах. Если вы это читаете, то знайте — вам воздастся за него!» — говорится в публикации.

Фото: «Подслушано | Республика Алтай»

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