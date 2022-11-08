«Растоптали просто в прах»: на Алтае уже начали лепить и ломать снеговиков
Создатель снеговика уверен, что хулиганам «воздастся» за их проступок
8 ноября 2022, 09:15, Никита Черников
Жители Горно-Алтайска слепили снеговика, а затем неизвестные его растоптали. Сообщение об этом появилось в паблике «Подслушано | Республика Алтай».
«Те, кто сломали это чудо спустя час после того, как мы его слепили, просто варвары. Хотели мы украсить центральный парк милым снеговиком, ну кому он мешал, растоптали просто в прах. Если вы это читаете, то знайте — вам воздастся за него!» — говорится в публикации.
Фото: «Подслушано | Республика Алтай»
Ранее в Барнауле отремонтировали памятник несчастному влюблённому, которому вандалы оторвали ногу.
Комментарии
Новости партнеров