В Барнауле «спасли» памятник несчастному влюблённому, которому вандалы оторвали ногу

В Барнауле отремонтировали памятник несчастному влюблённому, которому вандалы оторвали ногу.

Как сообщили в Telegram-канале Barnaul 22, накануне к Аграрному университету, где установлена скульптура, пришёл сварщик и приварил на место вырванный ботинок.

«Несчастный влюблённый спасён!» — сказано в публикации.

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Происшествия В Барнауле вандалы оторвали ногу у памятника несчастному влюблённому

Изначально памятник установили на проспекте Социалистическом. Однако затем фигуру повредили хулиганы, в 2013 году её отреставрировали и переместили к зданию АГАУ, писала ранее «Алтайская правда».

В 2018-м скульптуру вновь испортили, изрисовав её синей краской.