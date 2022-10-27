В Барнауле «спасли» памятник несчастному влюблённому, которому вандалы оторвали ногу
Ранее над скульптурой надругались хулиганы
27 октября 2022, 13:16, Никита Черников
В Барнауле отремонтировали памятник несчастному влюблённому, которому вандалы оторвали ногу.
Как сообщили в Telegram-канале Barnaul 22, накануне к Аграрному университету, где установлена скульптура, пришёл сварщик и приварил на место вырванный ботинок.
«Несчастный влюблённый спасён!» — сказано в публикации.
Изначально памятник установили на проспекте Социалистическом. Однако затем фигуру повредили хулиганы, в 2013 году её отреставрировали и переместили к зданию АГАУ, писала ранее «Алтайская правда».
В 2018-м скульптуру вновь испортили, изрисовав её синей краской.
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