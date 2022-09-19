Рейсовый автобус загорелся на Правобережном тракте в Барнауле

Днём 19 сентября на Правобережном тракте в сторону Барнаула загорелся рейсовый автобус. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь возник в моторном отсеке пассажирского автобуса ПАЗ.

Всего в автобусе находилось 20 человек, пассажиры эвакуировались самостоятельно. Пожар оперативно ликвидирован на площади 1 кв. м, огнём повреждён только моторный отсек.

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Общество На Алтае автомобиль после ДТП «залетел» на крышу припаркованной машины

Напомним, что накануне необычное ДТП произошло в Горно-Алтайске. Утром 19 сентября «Лада» на большой скорости врезалась в стоящий во дворе Nissan Serena, в результате чего «припарковалась» на его крыше.

Предположительно, виновником аварии оказался 14-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.