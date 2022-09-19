Рейсовый автобус загорелся на Правобережном тракте в Барнауле

Всего в автобусе находилось 20 человек, пассажиры эвакуировались самостоятельно

19 сентября 2022, 18:53

Днём 19 сентября на Правобережном тракте в сторону Барнаула загорелся рейсовый автобус. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огонь возник в моторном отсеке пассажирского автобуса ПАЗ.

Всего в автобусе находилось 20 человек, пассажиры эвакуировались самостоятельно. Пожар оперативно ликвидирован на площади 1 кв. м, огнём повреждён только моторный отсек.

На Алтае автомобиль после ДТП «залетел» на крышу припаркованной машины

На Алтае автомобиль после ДТП «залетел» на крышу припаркованной машины

Напомним, что накануне необычное ДТП произошло в Горно-Алтайске. Утром 19 сентября «Лада» на большой скорости врезалась в стоящий во дворе Nissan Serena, в результате чего «припарковалась» на его крыше.

Предположительно, виновником аварии оказался 14-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

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