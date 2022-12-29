Рогозин опубликовал первое фото с пластырем после операции по извлечению осколка
22 декабря Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела гостиницы
29 декабря 2022, 14:32, ИА Амител
Фото: vk.com/rogozin_do
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал во «ВКонтакте» фотографию после операции.
«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — написал он.
Напомним, 22 декабря Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела гостиницы в Донецке, где проживала группа военных советников «Царские волки». Его эвакуировали в Москву и прооперировали.
Накануне сын Рогозина опроверг сообщения об ухудшении состояния своего раненого при обстреле отца.
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