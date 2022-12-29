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Рогозин опубликовал первое фото с пластырем после операции по извлечению осколка

22 декабря Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела гостиницы

29 декабря 2022, 14:32, ИА Амител

Фото: vk.com/rogozin_do

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал во «ВКонтакте» фотографию после операции.

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — написал он.

Напомним, 22 декабря Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела гостиницы в Донецке, где проживала группа военных советников «Царские волки». Его эвакуировали в Москву и прооперировали.

Накануне сын Рогозина опроверг сообщения об ухудшении состояния своего раненого при обстреле отца.

Комментарии 34

  • Отметил именины
    29 декабря, Гость   Ответить
  • И до какого конца он дошел и где победил?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • а ягодичная мышца это разве спина?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Срочно дать героя!!!!А лучше 2 штуки!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А какие то темные пятна на плечах у него - это затертые звезды "отрицал" или что?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Цепь зачетная !!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Так он там военным что-то советовал?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Что у него с лицом, отек как после тяжелого запоя.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, после тяжелого запоя. --- Ну он же вроде днюху праздновал?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Что у него с лицом, отек как после тяжелого запоя. - Традиция. Вы на лицо Медведева посмотрите.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вы, б****, е*****? Каким бы он не был, он во-первых наш; а во-вторых, ему прилетело. И явно не как вам может прилететь. Я тоже не его фанат, ему бы в мирное время в тюрьме сидеть. Но сейчас все иначе, поэтому свистки свои стисните,
    29 декабря, Гость   Ответить
  • И не стыдно за комментарии? Сами вы где находитесь? Имеете право глумиться?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • ходит тут стыдящий-ненавидещий всех здравомыслящих из темы в тему и ненавидит. и ненавидит. Ложись спать, болезный
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не стыдно )
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Кому это надо. Не хрен попойки устраивать.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще его поступку ( банкет по случаю его дня рождения) , когда молодые парни гибнут защищая свою Родину должны дать на самом высоком уровне. Наверное хватит сожалеть этого горе- советника
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А сами то подумали: Донецк - удачное место для празднования Дня рождения? Вообще-то он там находился в составе группы специалистов по военной технике. И работают они во взаимодействии с военными по улучшению технических характеристик нашего вооружения.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Вообще-то он там находился в составе группы специалистов по военной технике. -------какая наивная дурочка!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • группы специалистов по военной технике - надо же, какие у нас без преувеличения уникальные спецы есть. И в космических полетах, и в вооружении разбираются. В следующий раз он, видимо, будет специалистом по вирусологии, или там квантовой физике.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Со слов Рагозы у него в ресторане, куда прилетело, было рабочее совещание.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Я думал на фото жопу Рагозина покажут с лейкопластырем, которая в люке танка однажды застряла.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, должны дать на самом высоком уровне --- И дадут, обязательно дадут... медаль или орден дадут)))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, было рабочее совещание === Ох насмешил, шутник, однако советник то)))))))))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Как странно- ранили в попу, а пластырь на плечо наклеил...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, пластырь на плечо наклеил --- Так мужественнее выглядит!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, было рабочее совещание---там ниже по ленте было фото после взрыва помещения где проходило рабочее совещание,и если это то что вы утверждаете ,то уже и не возникает вопросов по поводу бардака в стране
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Что у вас с лицом?---Ерунда.Бандеровский осколок отрекошетил в меня.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Я к Рогозину откровенно плохо отношусь. Но тут откровенная хэ началась. Вы что себе позволяете? Вы вообще кто такие? Может он и ряженный, и предыдущей работой заработал репутацию неудачливого человека. Но, однако, он там. А вы здесь. Вы явно никто и звать вас никак, просто прогресс дал возможность каждому дебилу выразить своё мнение. Вот вы и выделываетесь. Можно предъявлять по делу, а можно понты гнать. Вы занимаетесь вторым, и у вас это погано получается. Каждого из вас запустить бы туда хоть на час… То что он от чужой армии свинец получил, да хоть б,,,, в жопу, это только говорит о том, что чувак как минимум не трус… а кто вы, мрази безымянные? Животные, что сидят в соцсетях… презираю вас…
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а кто вы, мрази безымянные --- О, опять неадекватные ЕдРосовец проснулся! С добрым утром, киса)))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Почему-то (не знаю почему)) вспомнился фрагмент из фильма "Дартаньян и три мушкетёра",где король в исполнении Олега Табакова кушает в поле под шатром изысканную пищу и говорит с полным ртом с кардиналом об обходных манёврах...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Но, однако, он там. А вы здесь. === А Вы, наверное, из соседнего с подорванным ресторана строчите, где проводите очень серьезное совещание?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • ! С добрым утром, киса))) ***** Пошло на … бандеро) корешу Лешке закинь дачку на кичу - очень ждёт) просто сосет без подгонов)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • е, где проводите очень серьезное совещание? **** Вовсе нет. Я совещаний в Донецке не провожу. Но я и не плююсь ядом. Суть улавливаете? Ты если такой осуждатель - то пиши оттуда. А если ты из забытого Богом Барнаула что-то пишешь про людей, кто в центре событий - то задумайся, кто же ты сам есть.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, кто в центре событий === А кто в центре событий? Ребята, которые на передовой - Да, а советник в ресторане - Нет, ибо это не центр событий. Да, я из Барнаула и с удовольствием бы за счет государства и с не хилой зарплатой слетал бы туда и провел "совещание" в ресторане, как г-н Рогозин, но увы, бодливой корове Бог рогов не дал. А Вам сколько лет, если всем тыкаете?
    30 декабря, Гость   Ответить
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