Рогозин опубликовал первое фото с пластырем после операции по извлечению осколка

22 декабря Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела гостиницы

29 декабря 2022, 14:32, ИА Амител

Фото: vk.com/rogozin_do

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал во «ВКонтакте» фотографию после операции.

«Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — написал он.

Напомним, 22 декабря Рогозин получил ранение в спину в результате обстрела гостиницы в Донецке, где проживала группа военных советников «Царские волки». Его эвакуировали в Москву и прооперировали.

Накануне сын Рогозина опроверг сообщения об ухудшении состояния своего раненого при обстреле отца.