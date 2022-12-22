Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение в Донецке

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Рогозин госпитализирован. Угрозы для его жизни нет.

Также ранения получили люди, сопровождающие Рогозина.