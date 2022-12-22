Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение в Донецке
Рогозин был ранен при обстреле гостиницы, где в последнее время проживали военные советники
22 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин получил ранение в результате обстрела гостиницы в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.
«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Рогозин госпитализирован. Угрозы для его жизни нет.
Также ранения получили люди, сопровождающие Рогозина.
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