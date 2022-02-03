Россия наложит санкции на Deutsche Welle в ответ на запрет вещания RT DE

В России будет прекращено спутниковое и иное вещание немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle. О санкциях, объявленных в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрету вещания немецкоязычного телеканала RT DE, сообщается на сайте МИД РФ.

Москва закрывает корреспондентский пункт организации на территории страны и аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle.

Кроме того, ведомство намерено инициировать процедуру рассмотрения вопроса о признании телерадиокомпании иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

МИД планирует сформировать перечень представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному давлению на российского медиаоператора — указанным лицам будет запрещён въезд на территорию России.

Ранее сообщалось, что за ограничения для RT DE российские власти также пригрозили штрафами YouTube и ограничениями на рекламу немецких компаний в российских онлайн-СМИ.