Россия ограничила полеты авиакомпаниям 36 стран мира

Россия ограничила полёты авиакомпаниям 36 стран мира, сообщили в Росавиации. Меры введены в ответ на аналогичные запреты со стороны европейских государств.

Речь идёт о следующих странах: Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония.

Полёты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Ранее amic.ru рассказывал, какие страны отменили авиасообщение с Россией и закрыли для неё воздушное пространство.