Россияне рассказали о том, сколько денег им нужно для счастья

Аналитики портала SuperJob узнали о том, сколько денег хотят получать россияне для комфортной жизни. Результаты опроса приводит РБК.

В среднем по России ежемесячно люди хотят получать 190 тысяч рублей для комфортной жизни. Этот показатель стал самым большим по результатам опроса в 2015 году.

Дороже всего ежемесячное счастье оценивают жители Москвы, которым нужно зарабатывать примерно 230 тысяч рублей. Самыми скромными оказались запросы жителей Астрахани. Им для комфортной жизни ежемесячно нужно 150 тысяч рублей в месяц.

Мужчинам для счастья нужно больше чем женщинам: 216 тысяч против 166 тысяч рублей.

Больше всего хотят получать россияне в возрасте от 35 до 44 лет — 214 тысяч рублей. Меньше всего для счастья нужно молодежи до 24-х лет — 214 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае стремительно растёт число самозанятых. Сейчас их более 44 тысяч человек. Из них 30% зарегистрировались с начала этого года.