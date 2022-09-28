Первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск в Сибири

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев заявил, что полицейские начали розыск сбежавших в период частичной мобилизации, сообщает Atas.info.

Кудрявцев отметил, что в регионе призвали более 2 000 человек. Число уклонистов он не уточнил, но пояснил, что человека, который не явился или не был найден, заносят в список беглецов, которых разыскивают сотрудники МВД.

«Призывнику должны вручить повестку лично в руки под подпись в любом месте, где бы он ни находился. Если его нет дома, то опрашиваются родные и соседи. Также могут прислать письмо на работу», — уточнил военком.

Напомним, с 21 сентября в Казахстан прибыло около 98 тысяч граждан России. Местные власти выразили обеспокоенность миграцией скрывающихся от мобилизации россиян. Накануне ответили на вопрос: будут ли выдавать разыскиваемых российскими военкоматами.

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