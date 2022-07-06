Рубеж пал. В барнаульском кинотеатре «Пионер» решили показывать «Бэтмена» Мэтта Ривза

Фильм «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза начали показывать в кинотеатре «Пионер». Сеансы картины появились в расписании на сайте кинотеатра.

«Бэтмена» в торговом центре «Пионер» показывают три раза в день — в 14:00, 17:30 и в 20:55 в формате 2D. Билет стоит от 280 рублей.

Amic.ru обратился за комментарием в кинотеатр, однако там его оперативно не предоставили.

Напомним, что «Бэтмен» должен был выйти в российском прокате 2 марта 2022 года, однако голливудская студия Warner Bros. отменила показ за день до премьеры, когда фильм уже имелся в распоряжении кинотеатров. Тогда некоторые залы всё же стали нелегально показывать «Бэтмена». В июне многие российские кинотеатры решили демонстрировать «Бэтмена» на основе имеющихся у них февральских лицензионных соглашений.

При этом крупнейшая барнаульская сеть «Киномир» от показа «Бэтмена» отказалась. «Киномир» лицензионные соглашения заключить не успел, поэтому даже выбора, показывать блокбастер или нет, у него не было. Недавно в сети отметили, что нелегально демонстрировать голливудские новинки «Я краснею», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Бэтмен» и так далее они не будут.

Кроме того, в «Киномире» рассказали, что могут закрыть часть залов в ближайшее время из-за ухода фильмов, «на которых строится и строилась» сеть кинотеатров. При этом легально иностранные картины «Киномир» показывает, но они широкой популярностью не пользуются.

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