Алтайская сеть «Киномир» не исключила возможности закрытия кинозалов

Часть кинозалов алтайской сети «Киномир» могут закрыться в ближайшее время. Такого развития событий в сети «не исключают». Об этом представители компании сообщили в официальной группе «Киномира» во «ВКонтакте».

«Это факт, что кинотеатрам очень не хватает зрителей и фильмов, на которых строится и строилась вся система кинопроката, строилась и наша сеть кинотеатров. По всей стране начинают закрываться залы и кинотеатры, и мы тоже не исключаем такого развития событий», — рассказали в «Киномире».

При этом в самой крупной алтайской сети кинотеатров отметили, что точно не будут нелегально показывать голливудские новинки «Я краснею», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и так далее.

«Бэтмена» в «Киномире» также не покажут. Часть российских кинотеатров получили лицензионные соглашения на показ «Бэтмена» до отмены проката и решили показывать картину. Но «Киномир» такие соглашения заключить не успел. Поэтому перед кинотеатрами сети даже не стоит выбор — демонстрировать блокбастер на большом экране или нет.

При этом в «Киномире» отметили, что они делают всё для того, чтобы в кинотеатрах были интересные фильмы, и кинозалы оставались привычным местом для отдыха. Что можно сейчас посмотреть в барнаульских кинотеатрах, читайте здесь.

Напомним, что 1 марта крупнейшие голливудские компании Walt Disney Company (к ней относятся и студии Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и т. д.), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и другие временно отказались прокатывать свои фильмы в России. Из-за этого заработки кинотеатров упали вдвое. Как пишет «Коммерсантъ», количество работающих кинотеатров в России в последнее время сократилось на треть.

В Барнауле ни один кинотеатр пока не закрылся, однако их представители заявляют о серьёзных финансовых проблемах. Недавно владельцы торгово-развлекательных центров Барнаула написали письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в котором заявили, что их выручки не хватает даже на оплату арендных платежей, налогов и на зарплаты сотрудникам. Они попросили у губернатора снизить ставку налога на имущество для торгово-развлекательных центров, где кинотеатры арендуют помещения, до 0,1%, а также установить пониженные налоговые ставки при упрощённой системе налогообложения.

Отметим, что кинотеатры сети «Киномир» есть не только в Барнауле, но ещё в Бийске и Новосибирске.

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