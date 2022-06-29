Руководителя краевой федерации бокса могли задержать по подозрению в мошенничестве — СМИ

Армен Тоноян известен не только как спортивный функционер, но и бизнесмен

29 июня 2022, 17:39

Председатель правления Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян, предположительно, может стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники. Накануне инсайдеры amic.ru сообщали о возможном задержании Тонояна правоохранителями. В ближайшее время может быть решён вопрос о мере пресечения.

По данным СМИ, 28 июня сотрудники СУ СКР и УФСБ провели обыски дома и в офисе у Армена Тонояна, после чего он, предположительно, был задержан по подозрению в совершении преступления. Речь якобы идёт о мошенничестве, совершённом группой лиц. Официальных комментариев от силовиков пока не последовало.

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По одной из версий, информация о Тонояне в правоохранительные органы могла поступить от первого зампредседателя правления федерации бокса Алтайского края Ивана Куца. В январе 2022 года Куца задержали и отправили под домашний арест. Он и предприниматель Артур Манасян должны были поставить оборудование для котельных МУП «Первомайские коммунальные системы» стоимостью 11,7 млн рублей. Чиновники из администрации района подписали документы, подтверждающие отгрузку, и за счёт бюджетных денег рассчитались с поставщиками. Заказ так и не был исполнен, а деньги обвиняемые похитили, выяснили следователи. Сейчас Куца и Манасяна судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере»). Как уточняет «Банкфакс», по имеющимся сведениям, Куц заключил соглашение со следствием, из-за чего силовики и смогли выйти на Тонояна.

Также считается, что Иван Куц, как бывший гендиректор находящегося в краевой собственности АО «Торгово-производственный комплекс Алтайского края», может быть интересен правоохранителям в качестве источника информации о руководстве имущественного блока правительства.

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