Ряд турецких банков перестал принимать карты «Мир»

Отмечается, что решение принято в связи с санкциями со стороны США и Великобритании

20 сентября 2022, 09:14, Илья Звягинцев

Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank перестали принимать карты российской платёжной системы «Мир». Представители финансовых организаций подтвердили эту информацию РИА Новости.

В банке Is Bankasi рассказали, что решение было принято 16 сентября. Оно связано с санкциями США и Великобритании в отношении России.

В DenizBank отметили, что банкоматы больше не позволяют проводить операции по картам «Мир».

Ранее сообщалось, что китайская платёжная система UnionPay ограничила работу с российскими банками, попавшими под санкции.

Платёжная система UnionPay ограничила работу с банками, попавшими под санкции

Платёжная система UnionPay ограничила работу с банками, попавшими под санкции

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