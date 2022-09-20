Ряд турецких банков перестал принимать карты «Мир»

Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank перестали принимать карты российской платёжной системы «Мир». Представители финансовых организаций подтвердили эту информацию РИА Новости.

В банке Is Bankasi рассказали, что решение было принято 16 сентября. Оно связано с санкциями США и Великобритании в отношении России.

В DenizBank отметили, что банкоматы больше не позволяют проводить операции по картам «Мир».

Ранее сообщалось, что китайская платёжная система UnionPay ограничила работу с российскими банками, попавшими под санкции.