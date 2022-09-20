Ряд турецких банков перестал принимать карты «Мир»
Отмечается, что решение принято в связи с санкциями со стороны США и Великобритании
20 сентября 2022, 09:14, Илья Звягинцев
Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank перестали принимать карты российской платёжной системы «Мир». Представители финансовых организаций подтвердили эту информацию РИА Новости.
В банке Is Bankasi рассказали, что решение было принято 16 сентября. Оно связано с санкциями США и Великобритании в отношении России.
В DenizBank отметили, что банкоматы больше не позволяют проводить операции по картам «Мир».
Ранее сообщалось, что китайская платёжная система UnionPay ограничила работу с российскими банками, попавшими под санкции.
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