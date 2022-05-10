С 11 мая в Барнауле откроют временный пешеходный переход возле моста на Новом рынке

С 11 мая через железнодорожные пути, проходящие под проспектом Ленина в Барнауле, откроют временный пешеходный переход, сообщает корреспондент amic.ru, который находится возле моста у Нового рынка и ведёт трансляцию в Telegram-канале. Замглавы города Антон Шеломенцев рассказал, что пока движение пешеходов через мост возле Нового рынка организовано как раньше.

«Те, кто постоянно здесь своё движение пешее осуществляют, они помнят, что когда строили теплотрассу, пару лет назад, уже организовывали пешеходный переход. В принципе он в тех же границах остаётся», — заявил Шеломенцев.

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Напомним, что существующий путепровод был построен в 1962-1963 годах и на сегодня он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Контракт на сумму 1,7 млрд рублей заключён с ООО «Барнаульское ДСУ № 4». Полностью движение по переправе закроют 25 мая.

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Сегодня, 10 мая, движение перекрыли по части моста от центра города, нечётной стороне проспекта Ленина. Рабочие начали обустраивать разворотное кольцо, которое введут в эксплуатацию 23 мая. Тогда же начнётся постройка второго кольца — возле Дома быта. После завершения работ для трамваев введут специальные пересадочные билеты.