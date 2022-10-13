Делегация алтайского Минсоцзащиты прибыла к мобилизованным в учебный центр в Омске

13 октября представители Министерства социальной защиты Алтайского края под руководством главы ведомства Натальи Оськиной начали работу в учебном центре Омска, где в настоящее время находятся мобилизованные жители Алтайского края. Как сообщает пресс-служба ведомства, по поручению губернатора Виктора Томенко они проведут адресную работу с военнослужащими — разъяснят все вопросы предоставления мер социальной поддержки мобилизованным и их семьям, в том числе единовременной выплаты 100 тысяч рублей для каждого мобилизованного.

«В учебном центре Омска будем работать три дня. Знаем, что есть определённая обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно всё проверим, встретимся с нашими военнослужащими. С учётом того, что у них плотный график занятий, учений и тренировок, постараемся в эти дни максимально всё отработать», — рассказала Оськина.

За эти три дня министр совместно со специалистами проведёт личный приём мобилизованных из Алтайского края. Им разъяснят все меры социальной поддержки, которые предоставляются за счёт краевого и федерального бюджетов мобилизованным гражданам, проходящим службу в Вооружённых силах РФ по контракту. Кроме этого, расскажут о приобретении статуса ветерана боевых действий.

«Мы обязательно проинформируем наших мобилизованных о том, какую помощь оказываем их семьям. И, конечно же, спросим, что тревожит ребят, на что нужно обратить внимание. По возвращении обязательно придём в семьи и решим те вопросы, которые они обозначили. Наши военнослужащие со спокойным сердцем должны исполнять свой воинский долг, не переживая, что у них дома есть какие-то нерешённые дела», — отметила министр.

Вместе с собой делегация привезла в Омск гуманитарный груз, в котором есть обмундирование и всё, что требуется алтайским военнослужащим.

«Постараемся максимально оценить их обеспеченность и настроение. Хочу сказать, что мы находимся на постоянной связи с нашими ребятами, у всех у них очень боевой дух. Если возникнут какие-то вопросы по условиям проживания, мы договорились с командованием тренировочного пункта, что будем предпринимать все меры», — подчеркнула Оськина.

Новости

Общество Томенко: каждому мобилизованному из Алтайского края выплатят 100 тысяч рублей

Напомним, ранее Оськина рассказывала, что выплаты в размере 100 тысяч рублей призванные в рамках частичной мобилизации из Алтайского края начнут получать уже на этой неделе. Совместно с военкоматами ведомство формирует списки на выплаты — для этого убрали «все излишние проволочки, сборы пакетов документов, заявления».