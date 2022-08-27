С шашлыками и играми: как проходит первый гастрофестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья»

27 августа в парке «Изумрудный» в Барнауле проходит первый гастрофестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья». В его рамках более 40 производителей напитков и еды из региона представили свои лучшие товары и показали новинки.

Мероприятие посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он выступил перед собравшимися и отметил, что проведение гастрономических фестивалей в регионе — «сложившаяся традиция».

«Сегодня много участников. Наши организаторы попытались немного изменить формат, чтобы свою продукцию могли представить и крупные производители, которые расширяют объёмы своего производства, так и небольшие, которые могут представить свою продукцию», — сказал Томенко.

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Он также отметил, что Алтайскому краю повезло — всё, что производится в регионе, известно не только по всей России, но и за рубежом.

Напомним, что на фестивале установлены интерактивные зоны, проводятся игры и розыгрыши. Кроме того, в 14:00 на площадке пройдёт лекция о правильном питании и здоровом образе жизни. Также на площадке работает мобильная бригада центра здоровья — специалисты могут проверить состояние здоровья участников и гостей мероприятия.