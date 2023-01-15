Самая длинная в России. На Алтае залили 300-метровую ледяную горку
Она находится в Егорьевском районе
15 января 2023, 09:05, ИА Амител
Видео: "Российская газета"
300-метровую ледяную горку залили на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края, сообщает "Российская газета".
Организаторы утверждают, что аттракцион стал самым длинным в России. Прокатиться по нему можно со скоростью до 60 километров в час.
Горка стала популярна не только среди местных: покататься с неё приезжают и из соседних регионов, отмечает издание.
Ранее заведующий травматологическим отделением № 1 краевой больницы скорой медицинской помощи Сергей Кузнецов рассказал, как травмируются дети из-за несанкционированных горок и «плюшек».
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