Самая длинная в России. На Алтае залили 300-метровую ледяную горку

Она находится в Егорьевском районе

15 января 2023, 09:05, ИА Амител

Видео: "Российская газета"

300-метровую ледяную горку залили на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края, сообщает "Российская газета".

Организаторы утверждают, что аттракцион стал самым длинным в России. Прокатиться по нему можно со скоростью до 60 километров в час.

Горка стала популярна не только среди местных: покататься с неё приезжают и из соседних регионов, отмечает издание.

Ранее заведующий травматологическим отделением № 1 краевой больницы скорой медицинской помощи Сергей Кузнецов рассказал, как травмируются дети из-за несанкционированных горок и «плюшек».