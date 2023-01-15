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Самая длинная в России. На Алтае залили 300-метровую ледяную горку

Она находится в Егорьевском районе

15 января 2023, 09:05, ИА Амител

Видео: "Российская газета"

300-метровую ледяную горку залили на озере Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе Алтайского края, сообщает "Российская газета".

Организаторы утверждают, что аттракцион стал самым длинным в России. Прокатиться по нему можно со скоростью до 60 километров в час. 

Горка стала популярна не только среди местных: покататься с неё приезжают и из соседних регионов, отмечает издание.

Ранее заведующий травматологическим отделением № 1 краевой больницы скорой медицинской помощи Сергей Кузнецов рассказал, как травмируются дети из-за несанкционированных горок и «плюшек».

 

Комментарии 3

  • Плохая медицина , бедность и отток населения ? Зато у нас самая длинная горка!
    15 января, Гость   Ответить
  • А не было бы горки, и похвалиться нечем стало бы. По мне так и такие начинания лучше, чем лес в Казахстан вывозить
    15 января, Гость   Ответить
  • Нормальные начинания горка классная остальные лесом
    15 января, Гость   Ответить
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