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Это текст про взрослых, которые украли Новый год у детей

Вначале они запретили строить горки. Потом решили отменить ёлки. Деду Морозу уже надо собирать чемоданы на отъезд на тот год?

27 декабря 2022, 07:16, ИА Амител

Фото: vgae.ru
Фото: vgae.ru

В воскресенье гуляли по городу, смотрели новогоднюю иллюминацию. Настроение было благостное, предпраздничное. Но это пока не зашли на задний двор краевой администрации. Мимо нас родители провезли на ватрушке девочку, приговаривая: «Сейчас до горки доедем, покатаемся». И тут мне стало очень стыдно.

Господи, какой же это позор! Они горкой называют самодельный скат с площадки у фонтана. И это в стране, где для новогодней детской радости ничего не нужно — оно само с неба падает. Просто сгрести это бульдозером и сверху водой полить. И всё!

И дети будут бегать вверх, с красными от мороза щеками, хохотать и скатываться вниз, быстренько перебираясь вбок в конце горки, чтобы едущий сзади такой же радостный маленький человек не ударился бы в тебя ногами. А потом вскочат, все запорошенные снегом, и побегут, веселясь, опять наверх. И так до бесконечности, пока папа не окоченеет и не взмолится, пошли домой. А в ответ: «Ну еще пять разиков, пожалуйста».

И где это всё? Где эти огромные районные горки, высотой с пятиэтажку, которые будут таять до апреля? В которых нароют, выпинывая валенками, каких-то боковых ступенек. С которых будут играть в «толкучку», кататься большой толпой, испытывать на скольжение какой-нибудь кусок фанеры или железный ящик от молока, каким-то чудом стащенный из магазина?

Мы всё это у них украли! Понимаете, мы украли у детей! Не у чужих, у наших с вами детей. Оставили им пару раскатов у администрации и несколько хилых горочек по городу с обязательной инструкцией, как же ею правильно пользоваться. В двадцать умных пунктов. Как же пользоваться, черт возьми, горкой высотой с собачью будку.

Я знаю, что какие-то важные дяди и тёти где-то далеко в столицах в серьёзных ведомствах придумали все эти регламенты горкостроения не просто так, а с заботой, чтобы, не дай бог, чего-то бы не случилось. Но не случается не то, о чем они беспокоились. Не случается счастья.

На прошлой неделе видел в ВК ролик из Новоалтайска, где местная жительница ходит по красиво украшенной к Новому году площади и жалуется, что там не поставили ни одной горки. А бедные ребятишки сиротливо бегают по каком-то парапету. Они ведь найдут себе занятие и на парапете. А могли бы весело лететь вниз на ледянках. Если бы только эти важные дяди и тёти одумались и отменили бы свой дурацкий регламент. Совсем. И больше бы не впадали в этот блуд безумного законотворчества.

Всё это горкоборчество пришло к нам годом ранее. А в этом году другие (или те же?) взрослые решили поблудить мыслями насчет ёлок и новогодних украшений на улицах российских городов. Не время, решили они, творить сказку детям. Давайте, отменим и ёлки, хотя бы наполовину высоты и пышности. И притушим огоньки.

А в муниципалитетах местное начальство разводит руками, они же заложники этих благих идей, идущих от важных тёть и дядь. Им же нельзя плюнуть и не обращать внимания. Приходится выполнять, хотя, наверняка, так же стыдно, как и мне.

Мы все смеёмся над маразмом культуры отмены, которая разлагает наших западных соседей на плесень и липовый мёд. Которая отменяет нормальное, человеческое, естественное, а вместо этого подсовывает какие-то надуманные, вымученные и совершенно нежизненные идеи. Так почему же мы сами начали у себя отменять и подменять точно так же? Даже не задумываясь, что в этой борьбе с горками и ёлками становимся такими же.

Если очень хочется что-то отменить, отмените отмены горок и ёлок. Верните все в нормальное состояние, извинитесь, улыбнитесь и живите, как жили, когда тоже были маленькими.

Понимаете, детство — это очень короткий отрезок времени до того, как человек станет нами, черствыми, циничными, не верящими в чудеса и не радующимися простому счастью — проехать на попе с горки и встать с открытым ртом перед огромной сверкающей зелёной красавицей. И мы, взрослые, у кого-то крадем это счастье второй год подряд. Этих лет у них уже не будет, они становятся старше. И уже нельзя будет вспомнить потом то же самое про горки и ёлки, что помним мы из своего детства. Понимаете вы это?

Мне очень стыдно перед сегодняшними детьми. А вам?

P. S. Дорогой дедушка Мороз, прошу, чтобы в 2023 году вся эта чепуха с горками и ёлками закончилась, и всё вернулось. А то они ещё и тебя захотят отменить.

Комментарии 52

  • Сейчас всё травмоопасно. Я ж мамки начнут первые претензии предъявлять, если их чадушко покалечится. Так что сейчас и время другое, и поколение детей, и поколение родителей ненормальных. Сейчас всё по-другому.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Андрей, спасибо!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Хоть кто-то озвучил этот маразм! На Приречке ТСЖ на пешеходной набережной каждый год сами заливали горку. Так в прошлом году администрация района сказала про проверки - пришлось трактором разгребсти уже готовую. Потом администрация отнекивалась "мол, мы не запрещали" Трусливые чинушы(((
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Как правильно все сказано
    27 декабря, Гость   Ответить
  • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да за что же спасибо? Спасибо, это когда весь этот морок пропадёт совсем и вернутся горки
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Господи, какие вы молодцы, что это озвучили! Да еще в такой форме! Сейчас перестраховка перевесила всё. Раньше детей и в походы отпускали, перевозили в кузове грузовой машины, отпускали в ночное, и в летнем лагере такого контроля не было, и в школах на переменах можно было БЕГАТЬ!!! А сейчас из нашего будущего, наших детей, делают амёб каких-то. Очень больно это видеть...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Сразу видно мастерство автора. Андрей, как хорошо, что ты покинул соседний, воняющий дерьмом, ресурс! И да, ты абсолютно прав- взрослые, живущие по принципу "как бы чего не вышло" отнимают у детей детство... думаете, почему призывной возраст подняли? Да потому, что в 18 лет детишки- длинные костлявые инфантильные палки, мечтающие об айфоне и безлимитной шаурме...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А ещё раньше детский труд был. Прям как на ноги встал, давай, зарабатывай деньги, нечего слоняться. Вот круто было.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Абсолютно согласен с автором.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Поддержу тему. Второй в нашем дворе нет горки. Хотя ежегодно она была. Дети (особенно возраста начальной школы) там "пропадали". Заметьте, это было единственное развлечение, которое могло конкурировать с гаджетом. Мой ребенок приходил с улицы розовощекий, весь в снегу и такой счастливый. И вот уже два года горок нет - ни в нашем дворе, ни в соседнем, нигде. Ребенок-школьник идти гулять на улицу не хочет совсем. Телефон - наше все. Все это печально!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Со всеми этими перестраховками и правда поколение нынешнее стало никуда не годным, нет смекалки, неприспособленные . и правда амёбы. по своему ребенку вижу - 15 лет , а по каждому пустяку звонит и спрашивает как быть. Вчера ехала в автобусе, автобус сломался, их высадили и все... ступор... не знает что делать и начала звонить - мама помоги... в наше время мы бы в лесу неделю выжили без всего. а теперь они в квартире возле холодильника с едой с голоду опухнут...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А ещё раньше детский труд был. Прям как на ноги встал, давай, зарабатывай деньги .. Когда? При царизме?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Такое ощущение что в санэпидстанцию (роспотребнадзор) идут работать одни вредители, все дерьмо идёт оттуда
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Такое ощущение что в санэпидстанцию (роспотребнадзор) идут работать одни вредители,/// Тоже такая мысль посещала. Помню советские магазины- в молочном отделое тётка из кувшина наливает сметану по 1 руб 15 коп. за кг. в тару покупателя, стеклянную банку... там же режут при тебе сыр. В соседнем отдете- огромные консервные баки с селёдкой, селёдку при тебе вилкой вылавливают и заворачивают ещё мокрую в обёрточную бумагу... в неё вообще всё заворачивали- и масло, и сыр, и кильку... По нынешним временам- антисанитария полнейшая! Жуть, мрак, кормушка для Елены Летучей... ан нет- такого количества "отравлений", то есть кишечных инфекций, как сейчас, не было! А в парикмахерских- расчёски просто стояли в стакане с водой, никто их не обеззараживал, как параноик... Но веселее всего- магазин "Золотая осень"- стол, на нём несколько плошек с различной квашеной капустой, стакан с вордой, а в нём- вилки, чтобы покупатель мог попробовать капусту... Общие стаканы в автоматах и точках продажи соков... И ничего, никаких массовых инфекций! И никакого стада упырей-проверяющих..
    27 декабря, Гость   Ответить
  • никто не хочет брать ответственность, раньше за сломанные на горке ноги, руки, никто не отвечал, сломал и сломал . а теперь во все инстанции жалобы идут.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Лишь бы папа дома был
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вы прям сказки какие-то про советский союз рассказываете. А про эпидемию туберкулеза не помните? Про гепатиты, кишечные инфекции - которые на курортах вообще были нормой жизни. И Это все еще в доСПИДовые времена было! Конечно с запретами горок ситуацию сильно перегнули, как зачастую у нас случается с хорошими по сути идеями, когда излишним рвением ( или по более прозаичным причинам) их на изнанку выворачивают, но это не повод воспевать антисанитарию как норму жизни!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Негодую и плюсую!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Противно.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не знаю Ваш возраст. Или вы слишком молоды или работник Роспотребнадзора. Мне под 70. Прекрасно помню своё замечательное детство - развесное мороженое из больших бачков, автоматы с газировкой и квас со стеклянными стаканами, ополаскиваемыми тут же водой из фонтанчика, сметана, сыр, селедка и все прочее на развес в бумагу, чаще в старую газету, и так далее. А горки, пещеры в снегу, катание весной на льдинах, рыбалка на реке по несколько дней с ночевкой в шалашах и за счастье заработать летом какие-то деньги и с гордостью принести домой. А что теперь? Эх, профунили...
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Не надо вот тут ныть про горки. Сами же и виноваты. Я работала в дет.центре развития. Была такая история - мальчик 10 лет прыгал на лестнице, ему раз, два сказали "не прыгать", нет не унимается. Наконец упал и синяк на ноге и царапина(никакого перелома), так мама всё равно написала жалобы во все инстанции. В итоге - директору штраф в 10 зарплат и предписание "сделать лестницу не травмоопасной". Как это сделать? Директор принесла из дома ковёр и постелила на лестницу. Что уж про горки говорить.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Для чиновников главное - соблюсти закон и не попасть под ответственность. Думать о людях - это не про них
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо "знаменитой" семье города И теперь у нас нет Сахарова А раньше каждый год туда ходили - катались и с колеса и на горках и носы ломали Старшая дочь у меня научилась, что вставать на ноги после скатывания - нельзя )) Теперь чтобы покататься на горке надо ехать 10-15км от города, зато до офиса добираться стало удобнее!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Редкая статья. Очень правильная и нужная! Спасибо за это!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Огромное спасибо автору!!! так с Вами согласен, что слов лучше, чем Ваши - не подобрать. Верните детям - детство! Хватит толкать им дичь про отдай себя родине, умри за государство, собери автомат. Оставьте детей - детьми!!! Написали Вы инструкцию к горке, так укажите, что вся ответственность за пребывание на любой горке - за родителями. Боятся ответственности или травм - пусть не пускают ребенка на горку, или следят за своим дитём, но не отнимают её у других.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а вспомните,как мы сдавали выпускные экзамены : комиссия из 3 учителей.И все.А сейчас такое складывается понимание, что у каждой парты, стола на ЕГЭ надо по гвардейцу ставить.Превратили ЕГЭ не понятно во что.Дети дрожат перед входом в кабинет.Что-то не то мы делаем со школой.Растим потребителей.Фурсенко сделал дело, Фурсенко ушел на отдых, может, и заслуженный, но уровень знаний у выпускников как раз соответствует необходимому уровню выпускника -потребителя. Мы сдавали 6 или 7 экзаменов, не помню уже.И изучали широкий круг всевозможных вопросов по истории, иностранному, математике, русскому, литературе, физике (Это 1961 год).Был достаточно широкий кругозор, а потом её и к вступительным экзаменам готовились, её углубляли свои знания. Правда, времена были другие, другие люди в минпросе сидели,которые нас спрашивали, но с которых вышестояие органы спрашивали.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Автор слегка не учёл, что нет уже той страны, о времени которой он так красочно вспоминает. Нет того отношения к детям, к тому кто и за что ответственен. Раньше советские сатирики высмеивали "привычку" на Западе чуть-что сразу жаловаться, сейчас это наша реальность. И если что случится с ребенком, то большинство комментаторов, что выше отписались со словами "как вы правы", "верно говорите" и всё в таком духе отпишутся в роде "пишите в прокуратуру/надзорные органы". Даже если не они, то подобный комментарий ВСЕГДА под любой новостью про происшествие с ребёнком, за которое раньше и говорить стыдно было бы, будет в первой пятерки, если не первым. И главное дела заводятся, доводятся до суда и выносится приговор. А кто хочет отвечать за то, что кто-то не досмотрел за своим ребёнком? Никто. Потому и нет горок высотой с пятиэтажный дом, потому и инструкции в 20 пунктов на горках "высотой с собачью будку". Пусть автор честно для себя ответит, если бы он стал лицом принимающим решение и знал, что может с легкостью получить статью/материальный штраф или ещё что-то за подобную горку, он позволил бы её строить? Дело не в горках, дело в системном подходе к детям в текущее время. Это уже больше походит на "культ", но это совсем другая история.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Проще запретить, не разрешить и т.д. чем сделать нормально.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Хороша статья.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • А мне не стыдно перед сегодняшними детьми! пусть своим мамкам спасибо скажут, которые жалобы строчили и высуживали деньги за своих деток, не знающих о технике безопасности на горках. Хлесткий текст, но и все на этом. Спросите администрации , на какие суммы они отдали компенсаций по суду.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Олды страдают по ушедшим временам. И дети были шустрее и трава зеленее и бабы сися.. хм.. красивее. Проблема не в злых чиновниках аки гринч укравших горки. Проблема в изменившемся взгляде на мир общества. При любой травме ребенка на горках сейчас почти все родители пойдут искать виновных и требовать компенсаций. Естественно чиновникам совсем не хочется за это отвечать. Да и никому не хочется. А у прокурора взгляд простой будет кто построил тот и виноват. Вот положа руку на сердце, Вы, многоуважаемый Андрей да и все впавшие в настальжи комментаторы, готовы лично на себя принять такой риск и ответственность сейчас? Нагрести горку и сказать все претензии ко мне если что? Ой врядли.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • И горку дедушки Славы уничтожили. Обещали другую сделать, ага ждите.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Если законы дурацкие, то их надо менять.Риск, ответственность для взрослых дяденек и тётенек из администрации.Это вам не каким-то детям с скатываться с горки размером с "хрущёвку".
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Прочитал… вначале подумал, что гражданка не справилась с выбросом эмоций, и все-таки тиснула их на местный ресурсик. Но нет, это Андрюша Никитин, мужичок 40-50 летнего изготовления. Видел его, и даже раз общался… Вроде вменяемый человек был.. Но с горками Андрей переборщил. Во-первых, невооруженным взглядом определяется его ностальгия по своему детству. И это подтверждается многочисленными комментариями «да у нас», «да мы в своё время»… У каждого времени свои тренды. Не надо их путать. В наше время все ученики начальных школ играли в ножички. То есть буквально складной нож был у каждого малолетнего ученика) вы сейчас такое представляете? А раньше норм. У меня нож был, у всех друзей на улице были. Объясню - жил в частном секторе) в пробки играли - от одеколонов и духов собирали) ну это сейчас нормальным будет считаться? Не) Сейчас норма - это ГОСТ. Чтобы тебя потом не привлекли за травму ребёнка. А платить нынче много. А травмы очень распространены - любая горка без рамок - это потенциальные переломы. Да что говорить, мне лично зубы, ещё молочные, выбивали на горке в сквере за Худмузеем, на Октябрьской. Просто меня по ходу поездки мордой вверх перевернуло, а дальше ехали дети ногами вниз) нахрен оно кому сейчас надо, Андрей! Ты вообще ранее производил впечатление вменяемого журналиста, но сейчас этот соплежуйский пост - ну никак в повестку не вписывается. Тут же возрастные граждане начали про более зелёную траву и более голубое небо: да, ….., вы просто маленькими были, и вам тот лимонад, то мороженое, те корзиночки (пирожное) были именно теми образцовыми. Вы не задумываетесь, что у нового поколения есть свои ориентиры, они думают по другому… Всем добра и мира, и с наступающим!
    27 декабря, Гость   Ответить
  • >мальчик 10 лет прыгал на лестнице, ему раз, два сказали "не прыгать", нет не унимается. Надо было Бабе Нюре (той что уборщица) мокрой тряпкой по спине али шваброй по ней же отоварить сорванца - враз бы поумнел. Тако правильно было. А сейчас - всякое говно
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Надо было Бабе Нюре (той что уборщица) === Ага, чтобы засудили Бабу Нюру? Что Вам плохого сделала старушка?)))
    27 декабря, Гость   Ответить
  • "Прочитал... Сейчас норма - это ГОСТ...Любая горка без рамок - это потенциальные переломы" Ну насчет ГОСТа сомнительно, особенно относительно продуктов питания. А вот по поводу "рамок" - тут плюсую, если ты вне рамок, то могут возникнуть переломы.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Как,интересно,катание с высоких горок связано с новыми ориентирами для нового поколения?Или всё-таки дело в новейших "умнейших" законах?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Если я упаду, когда съезжаю с горки на лыжах, и сломаю ногу, кто будет виноват? Ракшин, который сделал лыжню Здоровья?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Всегда эти горки с 5-этажку были потенциально опасными. Даже мне, тогда дитю, это было очевидно. Набивались туда старшие или вообще подпившие взрослые и летали с них, кто на ногах, кто целой компанией и т.д. Что горка с 5-этажку перебор, что отсутствие горок - тоже перебор. Сейчас вообще город не украшен никак. Одни крайности.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • "в наше время мы бы в лесу неделю выжили без всего" --- Гость, ага, выжил бы ты... Только пальцы гнуть умеете, выживальщики.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • "И ничего, никаких массовых инфекций! " --- Гость, хорошо, когда склероз, да? Забыли уже про то, как гепатитом массово в СССР болели, про эпидемии полиомиелита и другой заразы?
    27 декабря, Гость   Ответить
  • "А про эпидемию туберкулеза не помните?" --- Гость, у многих склероз. Помнят только то, что хотят или что сами себе выдумали. Сказочку про СССР. А помнить надо всё, а не только то, что хочется.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • пещеры в снегу, катание весной на льдинах - офигеть достижение. Пещера так-то обвалиться может только так, а сколько народа, в том числе взрослого, гибнет при "катании на льдинах" - см. статистику МЧС. Типичная ошибка выжившего. Ну и да, кто вам мешает и сейчас пить откуда попало, не мыть руки и фрукты-овощи и т.д. А также покупать неизвестно у кого неизвестно чье мясо, рыбу с лотков и прочие "вкусняшки". Вперед.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, "Прочитал… вначале подумал, что гражданка не справилась с выбросом эмоций, и все-таки тиснула их на местный ресурсик" Готов снова пообщаться в живую, приведу массу аргументов. С эмоциями я, действительно, не справился. Обычно с ними справляются просто - забил и забыл. Я тоже так часто делаю, как и вы, наверное. Это вообще у взрослых людей очень удобная привычка.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • " Мама , как я вовремя родилась и с горок покататься успела",- сказала мне доча. Да, и это у детей своровали
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Короче говоря, чтоб был Дед Мороз, нужно, чтобы ушёл Дед Пердед.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Бред какой-то.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Отличный материал, Андрей! А фанатам гостов и запрещальщикам - идите вы лестом.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • А я поддержу автора. У детей украли детство! Время не может пойти вспять. Мне до боли жалко детей, я в окно вижу, как они приходят туда, где всегда рядом с ёлкой были горки, а горок нет. За то есть светящиеся по вечерам железки. Это такая мода современная - вечерняя иллюминация. Да только радости от неё детям нет - днём убогие железки, играть с ними невозможно, ну горят вечером и всё... А горок нет. Они растерянно стоят со своими ледянками и потом уходят... А там всегда был счастливый гвалт детский, родители, дети, включали днём музыку. А сейчас пустая площадь и этот ёршик посередине. Что же мы сотворили со своими детьми...
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Браво!! Именно начать с себя. Мы в своей родной стране заложники маразма. "Судить грехи чужих вы так усердно рветесь. Начните со своих, и до чужих не доберетесь" Шекспир.
    28 декабря, Гость   Ответить
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