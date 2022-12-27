Это текст про взрослых, которые украли Новый год у детей

Вначале они запретили строить горки. Потом решили отменить ёлки. Деду Морозу уже надо собирать чемоданы на отъезд на тот год?

27 декабря 2022, 07:16, ИА Амител

Фото: vgae.ru

В воскресенье гуляли по городу, смотрели новогоднюю иллюминацию. Настроение было благостное, предпраздничное. Но это пока не зашли на задний двор краевой администрации. Мимо нас родители провезли на ватрушке девочку, приговаривая: «Сейчас до горки доедем, покатаемся». И тут мне стало очень стыдно.

Господи, какой же это позор! Они горкой называют самодельный скат с площадки у фонтана. И это в стране, где для новогодней детской радости ничего не нужно — оно само с неба падает. Просто сгрести это бульдозером и сверху водой полить. И всё!

И дети будут бегать вверх, с красными от мороза щеками, хохотать и скатываться вниз, быстренько перебираясь вбок в конце горки, чтобы едущий сзади такой же радостный маленький человек не ударился бы в тебя ногами. А потом вскочат, все запорошенные снегом, и побегут, веселясь, опять наверх. И так до бесконечности, пока папа не окоченеет и не взмолится, пошли домой. А в ответ: «Ну еще пять разиков, пожалуйста».

И где это всё? Где эти огромные районные горки, высотой с пятиэтажку, которые будут таять до апреля? В которых нароют, выпинывая валенками, каких-то боковых ступенек. С которых будут играть в «толкучку», кататься большой толпой, испытывать на скольжение какой-нибудь кусок фанеры или железный ящик от молока, каким-то чудом стащенный из магазина?

Мы всё это у них украли! Понимаете, мы украли у детей! Не у чужих, у наших с вами детей. Оставили им пару раскатов у администрации и несколько хилых горочек по городу с обязательной инструкцией, как же ею правильно пользоваться. В двадцать умных пунктов. Как же пользоваться, черт возьми, горкой высотой с собачью будку.

Я знаю, что какие-то важные дяди и тёти где-то далеко в столицах в серьёзных ведомствах придумали все эти регламенты горкостроения не просто так, а с заботой, чтобы, не дай бог, чего-то бы не случилось. Но не случается не то, о чем они беспокоились. Не случается счастья.

На прошлой неделе видел в ВК ролик из Новоалтайска, где местная жительница ходит по красиво украшенной к Новому году площади и жалуется, что там не поставили ни одной горки. А бедные ребятишки сиротливо бегают по каком-то парапету. Они ведь найдут себе занятие и на парапете. А могли бы весело лететь вниз на ледянках. Если бы только эти важные дяди и тёти одумались и отменили бы свой дурацкий регламент. Совсем. И больше бы не впадали в этот блуд безумного законотворчества.

Всё это горкоборчество пришло к нам годом ранее. А в этом году другие (или те же?) взрослые решили поблудить мыслями насчет ёлок и новогодних украшений на улицах российских городов. Не время, решили они, творить сказку детям. Давайте, отменим и ёлки, хотя бы наполовину высоты и пышности. И притушим огоньки.

А в муниципалитетах местное начальство разводит руками, они же заложники этих благих идей, идущих от важных тёть и дядь. Им же нельзя плюнуть и не обращать внимания. Приходится выполнять, хотя, наверняка, так же стыдно, как и мне.

Мы все смеёмся над маразмом культуры отмены, которая разлагает наших западных соседей на плесень и липовый мёд. Которая отменяет нормальное, человеческое, естественное, а вместо этого подсовывает какие-то надуманные, вымученные и совершенно нежизненные идеи. Так почему же мы сами начали у себя отменять и подменять точно так же? Даже не задумываясь, что в этой борьбе с горками и ёлками становимся такими же.

Если очень хочется что-то отменить, отмените отмены горок и ёлок. Верните все в нормальное состояние, извинитесь, улыбнитесь и живите, как жили, когда тоже были маленькими.

Понимаете, детство — это очень короткий отрезок времени до того, как человек станет нами, черствыми, циничными, не верящими в чудеса и не радующимися простому счастью — проехать на попе с горки и встать с открытым ртом перед огромной сверкающей зелёной красавицей. И мы, взрослые, у кого-то крадем это счастье второй год подряд. Этих лет у них уже не будет, они становятся старше. И уже нельзя будет вспомнить потом то же самое про горки и ёлки, что помним мы из своего детства. Понимаете вы это?

Мне очень стыдно перед сегодняшними детьми. А вам?

P. S. Дорогой дедушка Мороз, прошу, чтобы в 2023 году вся эта чепуха с горками и ёлками закончилась, и всё вернулось. А то они ещё и тебя захотят отменить.