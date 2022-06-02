Сайт Pixabay отключил доступ российским пользователям

Сайт бесплатных изображений Pixabay закрыл доступ для россиян. Отныне при попытке воспользоваться сервисом открывается сообщение с критикой действий РФ на Украине и уведомлением о том, что в России интернет-ресурс больше не работает.

«Pixabay больше не доступен в России», — говорится в сообщении.

1 июня по этой же причине доступ для россиян закрыл австралийский сервис для дизайнеров Canva.