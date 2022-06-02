Сайт Pixabay отключил доступ российским пользователям
Причина — в спецоперации РФ на Украине
2 июня 2022, 13:15, Никита Черников
Сайт бесплатных изображений Pixabay закрыл доступ для россиян. Отныне при попытке воспользоваться сервисом открывается сообщение с критикой действий РФ на Украине и уведомлением о том, что в России интернет-ресурс больше не работает.
«Pixabay больше не доступен в России», — говорится в сообщении.
1 июня по этой же причине доступ для россиян закрыл австралийский сервис для дизайнеров Canva.
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