Сервис Canva закрыл доступ для россиян

Австралийский сервис для дизайнеров Canva закрыл доступ для россиян на неопределённый срок.

При попытке входа на сайт отображается текст с осуждением спецоперации РФ на Украине.

«Canva больше не доступна в России», — говорится в сообщении.

Сервис основан в 2013 году. Он позволяет редактировать фотографии, искать стоковые снимки, создавать логотипы, презентации, делать шаблоны для обложек и иллюстраций в соцсетях, медиа или рекламе.

Ранее в СКР предложили изменить порядок регистрации в соцсетях, чтобы эффективнее реагировать на запрещённый контент.