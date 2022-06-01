Сервис Canva закрыл доступ для россиян
Руководство сайта осудило действия РФ на Украине
1 июня 2022, 16:55, Никита Черников
Австралийский сервис для дизайнеров Canva закрыл доступ для россиян на неопределённый срок.
При попытке входа на сайт отображается текст с осуждением спецоперации РФ на Украине.
«Canva больше не доступна в России», — говорится в сообщении.
Сервис основан в 2013 году. Он позволяет редактировать фотографии, искать стоковые снимки, создавать логотипы, презентации, делать шаблоны для обложек и иллюстраций в соцсетях, медиа или рекламе.
Ранее в СКР предложили изменить порядок регистрации в соцсетях, чтобы эффективнее реагировать на запрещённый контент.
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