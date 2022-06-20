Сайты пяти алтайских вузов перестали работать из-за атаки хакерами

В России 20 июня стартовала приемная компания в высшие учебные заведения. В этот день хакерским атакам подверглись сайты многих вузов по всей стране, сообщает Readovka. В числе пострадавших — московский и санкт-петербургские политехи, медленно загружается сайт РУДН и другие.

В Алтайском крае на момент написания этой заметки, не работали интернет-площадки Алтайского медуниверситета, аграрного и института культуры. Также недоступен сайт Бийского педагогического университета. В Республике Алтай при открытии сайта ГАГУ всплывает окно с предупреждением, что соединение не защищено.

При этом порталы АлтГУ, АлтГТУ и Алтайского педуниверситета работают, но последний открывается с задержкой.

Напомним, что в мае DDoS-атаке украинскими хакерами подвергались сайты ряда алтайских СМИ.