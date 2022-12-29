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Сенатор Клишас назвал антиконституционной идею конфискации имущества у уехавших из страны россиян

По его словам, эта идея является нереализуемой, потому что противоречит конституции

29 декабря 2022, 15:58, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал идею изымать у россиян, уехавших из страны и критикующих СВО, из имущество. Пост на эту тему он опубликовал в своем телеграм-канале.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил о том, что имущество россиян, которые уехали из страны, нужно конфисковать и передать его участникам СВО. Он отметил, что за рубежом имущество россиян конфискуют, а в России делать это было бы логично.

«Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — сказал Клишас.

Комментарии 26

  • В голову не приходит, что Конституцию надо менять?В связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • За волновался? Вспомнил конституцию сразу!А народ оваровывать можно?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А что Целков и Климакс сами не идут воевать ?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • О, про конституцию вспомнили, она уже давно в противоречии с законами вновь написанными.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • В голову не приходит, что Конституцию надо менять? - Да не надо ничего менять, ею уже столько раз подтерлись, что от еще одного она чище не станет.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • В связи с вновь открывшимися обстоятельствами. --- Конституцию переписывать под обстоятельства может предложить только очень недалёкий человек.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А коллективный Запад,согласно европейским ценностям,какие-то законы соблюдает?300 чужих миллиардов,это он не прикарманил, а заморозил?Германия взяла под контроль нефтеперерабатывающий завод России, а вовсе не грабанула, как это может показаться на первый взгляд?А зарубежные счета и недвижимость у российских граждан отбирают по каким законам?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вот вы мне скажите, все, ранее комментарии оставил - вот кто вы есть? Кто вы такие в реальной жизни? Вы настолько е……?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • В конце прошлого года Россия вызвала США на переговоры по поводу обеспечения своей безопасности в связи с приближением военного блока НАТО вплотную к границам РФ.Потом бы переговоры с Украиной, также окончившимися ничем.Сейчас имеем то что имеем.А беспечно сидят, не реагируя на вновь открывшиеся обстоятельства разве что умалишённые в дурдоме.В ихнем помещении ведь крыша не протекает.Как они думают )По крайнеё мере за шиворот не льёт.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А коллективный Запад,согласно европейским ценностям,какие-то законы соблюдает? - А какое, простите, отношение, Конституция РФ имеет к "коллективному Западу"? Это вроде для нас законы. Которые, на минуточку, наше же государство и игнорирует - в отношении своих собственных граждан. И при чем здесь Запад? Ему от нашей Конституции ни холодно, ни жарко.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вы хотите сказать что вам совершенно плевать на законы и действия коллективного Запада, на их так называемые права человека, что их "цивилизационное развитие" это фикция, тупиковый путь.Тут я с вами совершенно согласен:плевать нам на них с высокой колокольни.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Замечательный патриот нашей страны Пучков( Гоблин) с присущим им юмором так поздравил наших граждан:" С Новым годом,всяких благ.Сталин, Берия,Гулаг".Пришла пора вычищать всякую нечисть в государстве.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Защищает нагло и цинично врагов предателей.А мы ищем иллюзорную пятую колону а она сидит в органах власти крупном бизнесе с двойным гражданством и с активами и деньгами во вражеских странах особенно НАТО.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • вы хотите сказать - я хочу сказать совершенно другое))) Что нашим властям совершенно плевать на нас, родимых. И на Конституцию тоже - раз у нас законы ей противоречат. И Запад здесь, как ни странно, вот абсолютно ни при чем. Он для нас законы для, так сказать, внутреннего потребления не ваяет. Как бы вам ни хотелось его сюда приплести.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • коллективный запад, европейские ценности и другие признаки шизофрении в речи
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Пчелы не могут быть против меда...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, у вас по видимости наводящее связь внутренне око, которое на дальнем расстоянии определяет признаки психического расстройства другого человека.Бывает )Вам становится плохо,когда о европе,об этом цветущем саде, как сказал дипломат ес боррель, говорят нехорошо.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вам становится плохо,когда о европе,об этом цветущем саде, как сказал дипломат ес боррель, говорят нехорошо.---Отнюдь. Мне плохо становится, когда подобные Вам с колец третьим рядом съезжают.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Надо жестко разделять. Есть уехавшие, не потому что не согласны с защитой русских от бандеровцев, а не согласны с методикой защиты. Некоторым кажется, что она похожа на сюда ракета есть, сюда нет. И есть уехавшие, потому что не согласны с защитой русских от бандеровцев и даже помогают бандеровцам. Последние - преступники. Конфискация имущества у преступников законом предусмотрена
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Конституцию переписывать под обстоятельства может предложить только очень недалёкий человек.---------------Ты сейчас Путина оскорбил.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Надо у Клишаса имущество конфисковать, пособник бандеровки Пугачевой он.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Вот только «закон, что дышло». Вы тут горячитесь предателей наказать, а использовать будут против рядовых граждан. Уедешь на заработки, по месту прописки не найдут и имущество экспроприируют. Законы защищают интересы правящего класса.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Призывы менять конституцию - на грани призывов к смене социального строя и могут потянуть на статью.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Надо замок пробандеровки Пугачёвой с конченным бандеровским муженьком Галкиным опечатать и три четверти его представить на продажу.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • опечатать и три четверти его представить на продажу---а замки Медведева и его соратников чьи дети и родственники уехали из страны тоже выставим на продажу?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • тоже выставим на продажу? - вы что, этожесовсемдругоедело
    30 декабря, Гость   Ответить
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