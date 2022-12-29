Сенатор Клишас назвал антиконституционной идею конфискации имущества у уехавших из страны россиян

По его словам, эта идея является нереализуемой, потому что противоречит конституции

29 декабря 2022, 15:58, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал идею изымать у россиян, уехавших из страны и критикующих СВО, из имущество. Пост на эту тему он опубликовал в своем телеграм-канале.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил о том, что имущество россиян, которые уехали из страны, нужно конфисковать и передать его участникам СВО. Он отметил, что за рубежом имущество россиян конфискуют, а в России делать это было бы логично.