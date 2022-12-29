Сенатор Клишас назвал антиконституционной идею конфискации имущества у уехавших из страны россиян
По его словам, эта идея является нереализуемой, потому что противоречит конституции
29 декабря 2022, 15:58, Илья Звягинцев
Фото: unsplash.com
Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал идею изымать у россиян, уехавших из страны и критикующих СВО, из имущество. Пост на эту тему он опубликовал в своем телеграм-канале.
Ранее сенатор Сергей Цеков заявил о том, что имущество россиян, которые уехали из страны, нужно конфисковать и передать его участникам СВО. Он отметил, что за рубежом имущество россиян конфискуют, а в России делать это было бы логично.
«Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», — сказал Клишас.
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