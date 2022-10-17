Депутатов и сенаторов захотели лишить брони от мобилизации

В Госдуме подготовили законопроект, предлагающий лишать брони от частичной мобилизации депутатов Госдумы и сенаторов, пишут «Известия».

По словам одного из авторов инициативы, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, такая мера «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Также предлагается установить две новые категории по призыву в рамках частичной мобилизации в первоочередном порядке. К первой хотят отнести силовиков, ко второй — граждан в запасе.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч уже призвали в рамках частичной мобилизации. Глава государства утверждал, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель.