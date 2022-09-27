Шойгу попросили не призывать мужчин-педагогов, которых и так слишком мало

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с просьбой добавить учителей в список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.

«Считаю важным обеспечивать непрерывность образовательного процесса, поэтому, полагаю, что список работников, которые не попадают под частичную мобилизацию, необходимо дополнить педагогами начального и среднего образования», — отметила в письме первый замглавы комитета ГД по просвещению.

Лантратова указала, что «педагогическая сфера испытывает недостаток в учителях-мужчинах». В итоге сегодня у российской школы «женское лицо», что «отрицательно сказывается на психологическом здоровье мальчиков», особенно из неполных семей.

Ранее amic.ru рассказал, каким специалистам положена отсрочка от частичной мобилизации.