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Шойгу: в 2023 году будет продолжено проведение СВО до полного выполнения задач

Также свои задачи продолжат выполнять российские войска и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе

21 декабря 2022, 20:27, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства заявил, что в 2023 году будет продолжено проведение специальной военной операции на Украине до полного выполнения задач. Об этом сообщает ТАСС.

«Специальная военная операция будет продолжаться в 2023-м году вплоть до достижения целей СВО», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Также министр подчеркнул, что свои задачи продолжат выполнять российские войска и миротворцы в Сирии и Нагорном Карабахе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч сейчас проходят подготовку на полигонах, а другая половина находится в зоне боевых действий. Такое количество он назвал достаточным резервом для продолжения ведения спецоперации на Украине.

Комментарии 19

  • Да какие же у неё цели???? Кто-нибудь может сказать-то? Я не понимаю с февраля
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Бурят про цели не говорил, бурят говорил про задачи
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, военная тайна
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Цель операции-полная и безоговорочная капитуляция Украины,сплошная оккупация с последующими контрибуциями,потеря её государственности.Но об этом не следуют говорить вслух.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • да, а военной тайне - тоже пятьсотысяч задач, чтобы сильнее запутать самих себя. Потому что куда сильнее, когда нет объективных причин по сути.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А у его задач решебники есть ?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Кто-нибудь может сказать **** Ты реально ебанутый?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Да какие же у неё цели???? Кто-нибудь может сказать-то? Я не понимаю с февраля Для оттеснения НАТО на рубежи 1997
    22 декабря, Гость   Ответить
  • в 2023 году будет продолжено проведение СВО --- а в 2028?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • достаточным резервом для продолжения --- а для окончания?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Цель уже 30 лет одна - Победа. В 1991 наше стране было нанесено поражение
    22 декабря, Гость   Ответить
  • А задачи-то какие? Денацификация, десатанизация, что там еще было среди задач? "Для оттеснения НАТО на рубежи 1997" - ну пока добились того, что теперь уже и Финляндия и Швеция в НАТО. Как-то не очень получается.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, оттеснение НАТО на рубежи 1997----а смысл в чем?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, В 1991 наше стране было нанесено поражение----Какое, интересно? В 1991 наша нынешняя страна только появилась из трупа СССР, аки Чужой из одноименного фильма. Что г-ном Медведевым было ловко подмечено в своей речи насчет молодой страны
    22 декабря, Гость   Ответить
  • В 1991 наша нынешняя страна только появилась из трупа СССР - а вот это самое интересное) Часть жителей этой почившей кооперации с воплями разбежалась как можно дальше, и отнюдь не стремятся назад. Но РФ готова причинить всем добро и собрать их воедино, тысызыть. Это цель, что ли?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Смысл в том, чтобы вернуть наши русские земли, которые Суворов, Потемкин и другие герои завоевали и построили там русские города Одессу, Херсон и т.д., которые потом Вовчик Бланк (Ульянов) раздарил бездарно. Кстати, Вовчик Бланк гору Арарат туркам подарил, до революции Арарат был в Российской Империи.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Хоть что-то ДОБРОЕ!
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, до революции Арарат был в Российской Империи----так и Польша с Финляндией тоже была в составе,проблемы то в чем-автомат в руки и покажи пример
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Какие цели? Истребление человека, человеком - по чьему желанию?
    22 декабря, Гость   Ответить
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