Штормовое предупреждение в Алтайском крае продлили ещё на сутки

6 января никаких заметных погодных улучшений не ожидается, сообщает региональный Гидрометцентр

05 января 2023, 19:06, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

6 января в Алтайском крае ожидаются такие же неблагоприятные условия, как и в предыдущие дни. Из-за этого принято решение продлить штормпрогноз ещё на сутки, сообщается на сайте ЦГМС.

По данным Гидрометцентра, в ночное время температура воздуха в регионе составит -1...-6 градусов, но в северных районах возможно и похолодание до -11. Днём столбики термометров поднимутся до 0...-5, а местами даже до +5 градусов.

При этом в крае ожидается обильный снег, в том числе и мокрый, а по югу даже с дождём. В отдельных районах ЦГМС прогнозирует метели.

Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, а по югу еще больше — 25-27 м/c.

На дорогах по всему краю ожидается сильная гололедица.

Напомним, Госавтоинспекция, МЧС и другие профильные ведомства крайне не рекомендуют жителям региона отправляться в дальние поездки в ближайшие дни. Путешествия по трассе в метель могут привести к серьёзным ДТП. Например, 5 января, когда в Алтайском крае то и дело перекрывали участки трасс из-за непогоды, некоторые всё же отважились выехать на дорогу. В итоге в регионе произошло немало серьёзных аварий, в том числе массовых.