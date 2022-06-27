Штормовой ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов в Волчихе
На улицах села лежат поваленные стволы, заборы и части зданий
27 июня 2022, 19:20, Илья Звягинцев
27 июня в по нескольким населенным пунктам в Алтайском крае ударила непогода. Последствия штормового ветра показали жители Волчихи.
В сообществе «Инцидент Барнаул» сельчане опубликовали фотографии, на которых запечатлены порушенные дома и поваленные деревья.
От сильного ветра стволы обвалились на дороги. Части сорванных крыш домов также оказались на земле. От сильного ветра пострадали и заборы.
Ранее жители села Сросты пожаловались на последствия серьезного града. По словам местных жителей, из-за осадков у людей оказались побиты все огороды.
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