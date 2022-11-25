Сибирский губернатор рассказал матерям мобилизованных, что их сыновья принадлежат государству, а не семье
Игорь Кобзев также наградил женщин медалями «Матери защитника Отечества»
25 ноября 2022, 08:30, Никита Черников
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи с матерями погибших мобилизованных заявил, что их сыновья теперь принадлежат государству.
Такое заявление политик сделал, вспомнив фразу своей матери, когда он в юности пошёл в военное училище.
«Ты сегодня принадлежишь уже не семье, ты принадлежишь государству», — приводит его слова Telegram-канал «Сибирьмедиа».
Кроме того, в большом зале дома правительства Иркутской области матерей погибших бойцов — участников спецоперации наградили медалями «Матери защитника Отечества».
Ранее военнослужащий извинился за то, что пожаловался алтайскому губернатору Виктору Томенко на плохую экипировку.
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