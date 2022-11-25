Сибирский губернатор рассказал матерям мобилизованных, что их сыновья принадлежат государству, а не семье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи с матерями погибших мобилизованных заявил, что их сыновья теперь принадлежат государству.

Такое заявление политик сделал, вспомнив фразу своей матери, когда он в юности пошёл в военное училище.

«Ты сегодня принадлежишь уже не семье, ты принадлежишь государству», — приводит его слова Telegram-канал «Сибирьмедиа».

Кроме того, в большом зале дома правительства Иркутской области матерей погибших бойцов — участников спецоперации наградили медалями «Матери защитника Отечества».

Ранее военнослужащий извинился за то, что пожаловался алтайскому губернатору Виктору Томенко на плохую экипировку.