«Поспешные выводы сделал»: военнослужащий извинился за то, что пожаловался губернатору Томенко на плохую экипировку

Военнослужащий из Алтайского края с позывным Яндекс извинился за то, что ранее от лица мобилизованных и добровольцев пожаловался губернатору Виктору Томенко на плохое снаряжение и экипировку, которую выдают в воинской части Оренбургской области. Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал регионального управления печати и массовых коммуникаций.

«Неправильно понял командование, недопонял где-то, где-то мы стояли в очереди на какое-то вещевое довольствие. Вещевое довольствие получил в полном масштабе, новенькое, удобненькое. Получил даже каску, оружие. Всё в полном объёме мной получено. Поспешные выводы сделал, прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная, и все мы очень сильно переживаем и хотим вернуться домой», — сказал боец.

Напоследок Яндекс поблагодарил командование «за проявленное неравнодушие» и ещё раз попросил прощения за то, что «поспешные выводы были сделаны».

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Общество Мобилизованные из Алтайского края пожаловались губернатору Томенко на отсутствие выплат и плохую экипировку

О том, что группа мобилизованных и добровольцев из Алтайского края записала видеообращение к губернатору Томенко с призывом разобраться с положенными по закону выплатами, экипировкой, обмундированием и организацией военной подготовки, amic.ru сообщал 19 ноября.

В присутствии других солдат к главе региона обращался военнослужащий с позывным Яндекс. Он отмечал, что его товарищам выдали некачественную форму, в то время как положенную бойцам якобы продают в местном военторге. Также он указал на практически нулевую военную подготовку, поскольку, по его словам, за три недели бойцам лишь показали как наложить жгут. Кроме того, на видео утверждалось, что половина бойцов так и не получила губернаторские выплаты. А ещё Яндекс попросил у Томенко поддержки в покупке приборов ночного видения, тепловизоров и дронов.

На следующий день власти Алтайского края отреагировали на появившуюся в СМИ и соцсетях видеозапись. В правительстве сообщили, что ролик был снят ещё две недели назад, а также добавили, что выплаты в размере 100 тысяч рублей получили все военнослужащие и добровольцы из региона. Помимо этого отмечалось, что в ближайшее время представители от Алтайского края направятся в Оренбургскую область, где находятся военные из региона.