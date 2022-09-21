Сибирячка ищет брата и сестру, о существовании которых узнала во время ссоры с соседкой

Александра из Новосибирска ищет брата и сестру, которых в роддоме оставила её мать. Свою историю она рассказала корреспонденту «КП-Новосибирск».

Александре 26 лет. Всю жизнь её воспитывали бабушка и тётя. Из воспоминаний о матери — пара детских фотографий в альбоме.

«Мама меня безумно любила, мы никогда с ней не ругались, руку она на меня не поднимала. И бабушку никогда не обижала тоже. Пьяная или трезвая, всегда подходила ко мне, обнимала и говорила: „Доча, я тебя люблю“. Она будто понимала, что неправильно себя ведёт», — отметила Александра.

В 17 лет сибирячка случайно узнала подробности о своей семье. Она поругалась с соседкой, а та в порыве злости выкрикнула: «Да твоя мать двоих детей в роддоме оставила».

«Меня как холодной водой облили. Я пошла к бабушке и спросила у неё, действительно ли это так. И она мне всё рассказала. Я заплакала, потому что не понимала, почему мне никто ничего не рассказывал. Я всегда мечтала о братике или сестрёнке», — рассказала Александра.

Бабушка вспомнила, что дочь рожала ещё зимой в 1998 или 1999 году и зимой или весной в 2001-м. Девушка посчитала, что сейчас брату 23-24 года, а сестре около 21-го. Она пыталась их найти сама, но ничего не получилось.

Сейчас Александра хочет пойти в органы опеки и попросить их помочь узнать, где воспитывались её родные люди. Также хочет обратиться в архив самого роддома — может там помогут.

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