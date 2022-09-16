Сибирячка вышла замуж за парня, с которым её в два годика свёл Дед Мороз

История любви двух жителей Новосибирска, которые сыграли свадьбу накануне, как оказалось, началась более 16 лет назад — на новогоднем утреннике. Об этом «КП-Новосибирск» рассказали 21-летний Константин 18-летняя Анастасия.

«Костя и Настя начали бы плеваться и хихикать, если бы кто-то им сказал, что они, когда вырастут, поженятся. Но так и случилось. Снимок нашли недавно случайно в семейном архиве», — отмечает издание.

Познакомились молодые люди два года назад — на Новый год в гостях у друзей. Выяснили, что учились в одной школе, но не общались. После сходили в кино и больше не расставались. Через год, 7 января, Костя сделал предложение.

Пара поехала к родителям Насти, чтобы обрадовать их новостью. Дома, когда смотрели детские фотографии, в самом конце альбома обнаружили снимок, на котором Дед Мороз держит за руки пятилетнего мальчика и двухлетнюю девочку.

«Костя так удивился и говорит: „О, это я что ли?“ Меня на эту ёлку привела бабушка, а его — мама. И нас тогда сфотографировали. Теперь мы всем говорим, что нас свёл Дед Мороз. А муж шутит, что я его с детства приворожила», — рассказала Настя.

Получается, что именно тогда — в 2006 году — началась история этих двух людей. Первая встреча состоялась на новогоднем утреннике, а вторая — на Новый год.

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