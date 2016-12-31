Чудеса случаются: истории тех, у кого исполнились новогодние желания

Новогодняя ночь полна чудес, доказывают герои наших историй

31 декабря 2016, 15:26

Предновогодняя пора полна чудес. Накануне Нового года вдруг наступает полоса везения: автобус подходит вовремя, и нет никаких пробок, когда вы торопитесь на важную встречу. Понравившаяся вам вещь ждет именно того момента, когда вы можете ее купить. А любимая мелодия сопровождает вас всюду, куда бы вы ни зашли – в магазин или офис, или вдруг звучит с чужого телефона. К удивлению даже самых закостенелых скептиков, в эти дни случаются настоящие чудеса и исполняются желания. Но самой щедрой на чудеса считается именно ночь с 31 декабря на 1 января. Говорят, что желания, загаданные в это время, сбываются обязательно. Редакция ИА "Амител" собрала в интернете рассказы обычных людей, которые поделились своими историями о сбывшихся мечтах. 

Неожиданная квартира

"Когда-то давно, 10 лет назад, мне рассказали о простом способе загадывать желание в Новый год – ну все знают: сжечь бумажку, выпить до последнего удара. Я загадала квартиру. Просто взяла и написала: хочу, мол, свою отдельную квартиру. Перспектив никаких не было. Муж зарабатывал какие-то гроши, их не хватало даже на жизнь, я училась и поднимала ребенка, а поскольку я родила очень рано, никакого наследства тоже не ожидалось. Родители ничего продать и разменяться не могли тоже. В общем, загадала и забыла. Проходит полгода. Мы жили тогда у моих родителей. Как-то утром меня зовет мама и говорит: "От моей организации мне дают двухкомнатную квартиру, мы с папой долго совещались и решили, что жить в ней будете вы с семьей. Я весь день не могла поверить. Ровно через неделю, 1 июля, ровно через полгода после сожжения новогодней бумажки я получила ключи от квартиры, в которой живу по сей день. Хотите – верьте, хотите – нет", – пишет Алина.

Почти Германия

Как правильно загадывать желание Деду Морозу, чтобы оно исполнилось?

Как правильно загадывать желание Деду Морозу, чтобы оно исполнилось?

"Я загадала на прошлый Новый год, что хочу жить в отдельном доме, ходить гулять в парк, покупать свежий хлеб с утра, и представила весь немецкий уют.  Тогда я жила с родителями. Ни парка, ни пекарни, ни многих прекрасных вещей рядом не было. В марте все так сложилось, что я переехала на съемную квартиру. Переехала на Коломенскую. Обнаружила рядом с домом новый магазин Billa c собственной пекарней и с ценниками и чеками на немецком! (видимо, не обновили оборудование). По выходным гуляла в коломенском парке, регулярно встречала туристов в нем и даже потом сама водила по нему немецких туристов. И даже светофор на переходе к нему был оборудован кнопкой (Drucken), что тоже отсылало к Германии... В общем, в Германию не переехала, но элементы, которые я проговаривала, сбылись. Так что почти зачет!" – рассказывает Натали.

Дедушка, где ты был?

О том, что желания сбываются, но не всегда именно так, как хотелось, рассказывает Криптан: "В 2007 году я писала Деду Морозу: "В детском саду я просила у тебя десять рублей одной бумажкой. Я их нашла пару лет назад. Красную десятку... дедушка, где ты был эти 30 лет?Дорогой Дедушка Мороз, я в 1999 году просила у тебя лысую кошку. Ты выполнил мою просьбу, но в 2005 году. И кошка оказалась кучерявым котом. В 2005 году мы с сыном писали тебе письмо. Сын просил тысячу долларов, новый монитор, новые шины, и я тебя кое о чем просила. Монитор я купила в 2006 году. Новые шины в апреле этого года. Дедушка, я очень хочу, чтобы ты наконец-то прочитал моё письмо и все те письма, которые я тебе отсылала все эти годы. Желание у меня одно. Сделай, а?" То, что я загадала в 2007 г., исполнилось в мае 2008-го".

В двойном размере

В отличие от предыдущих героев нашего материала, у М@ришы из Екатеринбурга загаданное желание сбылось в двойном размере: "В ночь на 2009 загадала родить ребенка, родила в декабре 2009 двойню".

То, что Дед Мороз тоже детей приносит, подтверждает и Шуршара из Москвы: "У брата более 10 лет в браке не было детей. Я загадала это именно в прошлую новогоднюю ночь, а в этом году я уже с племяшкой".

Свадьба

Как правильно загадывать желание Деду Морозу, чтобы оно исполнилось?

Как правильно загадывать желание Деду Морозу, чтобы оно исполнилось?

Загадывают желания не только женщины, но и мужчины. Просто они редко в этом признаются. А вот Леонид не постеснялся рассказать, как загадал в новогоднюю ночь свое счастье : "Я очень любил одну девушку, мы с ней встречались, но расстались. Она меня посчитала молодым для нее, нам тогда было лет по 17. Я не смог ее забыть. Через несколько лет я загадал на Новый год желание быть снова с ней на всю жизнь. Она случайно зашла ко мне на работу, через месяц мы стали встречаться, и сейчас она моя жена"

.Главное – точно формулировать

По мнению Анонимус, загадывая желание, главное – точно знать, чего хочешь. Вот у нее все ее желания исполняются: "Сбывались три раза. В первый – выйти замуж. Сбылось. Во второй – развестись. Сбылось. В третий – уехать куда подальше. Сбылось." 

Также четко формулирует свои мысли и Mistika: "У меня сбылось загаданное желание на Новый год. Как-то загадала, что хочу высокооплачиваемую работу и чтоб мне по душе была. И вот оно сбылось! В этом году загадаю обязательно тоже что-нибудь. Надо придумать".

Своими секретами делится и Gegemonia "У меня всегда сбывается, если я его точно сформулирую и если оно одно. Я еще с третьего класса начала: загадала, чтоб родители пианино подарили, причем на тот момент это практически нереально было – беднота такая кругом! Ан нет – получилось. А сейчас под бой курантов выполняю ритуал: записываю заранее на листике свое желание, а в полночь зажигаю бумажку эту, кидаю в бокал с шампусиком и выпиваю. Функционирует!!!"

Поступила в вуз

Марика раcсказывает, как однажды успела загадать два желания и выпить два бокала шампанского, чем очень смутила родителей. Но главное – исполнились оба желания: "Самая показательная история была в 11-м классе, когда готовилась поступать в вуз... У меня на тот момент только зарождалась идея поступления в институт в другом городе, и никто ее всерьез не воспринимал. Поэтому первым моим желанием было “успешно сдать экзамены в родном городе“. Как всегда, загадала, выпила до дна все шампанское и поняла, что остается время на второе желание)) Потребовала от родителей налить мне срочно второй бокал и... успела-таки загадать поступление во второй вуз! Родители долго смеялись надо мной и моим “пристрастием“ к шампанскому, но еще больше смеялись, когда я на следующий Новый год все рассказала. К слову, поступила я в оба института и уехала от родителей". 

А редакция ИА "Амител" поздравляет своих читателей с Новым годом и желает,  чтобы все ваши мечты обязательно исполнились!

Текст переопубликован из проекта Новый год-2016

Комментарии
    Новости партнеров