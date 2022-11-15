Сказочные фигуры и световые прожекторы. Как украсят Барнаул к Новому году?

Барнаульские власти в этом году решили обойтись без крупных мероприятий. Однако украшать город будут, в районах краевой столицы появятся гирлянды, праздничные баннеры, ледяные фигуры, ёлки и даже «световые потолки» с прожекторами. Пока известно ещё не обо всех планах чиновников, но большая часть аукционов уже опубликована на сайте госзакупок.

Ленинский район

Снежный городок в Ленинском районе расположится на площади Мира, на ул. Георгия Исакова, 213. Там поставят ёлку высотой 12 метров и диаметром основания 3,6 метра. На неё повесят 234 новогодних шара, 451 игрушку «Бусы золотые шар», гирлянду длиной 175 метров и мишуру такой же длины. На макушку установят пятиконечную звезду.

В снежном городке будет «световой потолок», конструкции в виде ёжика, малого и большого оленей, кареты с игрушками, большой и малой ели, снеговика и ёлок со звёздами. Также на площади установят световую арку. Для детей зальют горки (работы выполнят до 15 декабря). До 20 декабря все объекты в городке будут смонтированы, уберут их до 20 января.

Рабочие украсят и другие объекты. Например, преобразится стела «Ленинский район» на пересечении ул. Юрина и 2-й Северо-Западной. Подрядчик должен будет провести ревизию всех элементов иллюминации, смонтировать иллюминацию стелы в виде дюралайта, подключить её к электричеству и установить на опоре электроосвещения автоматические выключатели. То же самое выбранная компания сделает со стелой «Ленинский район» на пересечении пр. Ленина и пр. Космонавтов.

На пересечении улиц Малахова — Советской Армии и Антона Петрова — 2-й Северо-Западной появится световая конструкция в виде оленя у ёлки.

Праздничное оформление Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

В Ленинском районе установят множество виньеток и подключат их к сети. Они появятся на участках:

— ул. Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Юрина) — 9 виньеток;

— пр. Космонавтов (от пр. Ленина до ул. Малахова) — 15 виньеток;

— ул. Юрина (от ул. 2-й Северо-Западной до ул. Попова) — 32 виньетки;

— аллея Целинников (от ул. Антона Петрова до ул. Георгия Исакова) — 18 виньеток;

— ул. Малахова (от ул. Юрина до пр. Космонавтов) — 18 виньеток;

— транспортное кольцо ул. Малахова — ул. Юрина — 7 виньеток;

— транспортное кольцо ул. Малахова — ул. Антона Петрова — 8 виньеток;

— ул. Г. Исакова (от ул. Попова до ул. Малахова) — 30 виньеток;

— ул. Антона Петрова — 27 виньеток.

По улице Георгия Исакова подрядчик, который выиграет аукцион на работы, подключит светодиодные гирлянды «Бахрома» общей протяжённостью 54 метра.

Праздничное оформление Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

Центральный район

В Центральном районе построят сразу два снежных городка — на Мало-Тобольской и в посёлке Южном. На барнаульском Арбате установят горки, светодиодные прожекторы, городок украсят бантами и гирляндами. Ёлка там тоже появится, она будет шестиметровой. На неё повесят 70 шаров, 720 метров гирлянд, 40 бантов, звезду и таймер. Вокруг ели будет ледяное ограждение.

Фигуры на Мало-Тобольской также запланированы, их сделают изо льда и снега. Там поставят и светодиодные композиции в виде цветка, звёзд, ёлок, Снежной королевы, оленя и большого новогоднего шара-игрушки. Рядом со Старым базаром будет арка в виде звезды, а на фонарях установят «световые узоры» с новогодней иллюминацией. Городок на Мало-Тобольской должны построить до 23 декабря, демонтируют его до 17 февраля 2023 года.

В посёлке Южном городок будет на площади ДК «Южный» на ул. Чайковского, 21. Там установят ёлку высотой 12 метров. Вокруг неё сделают деревянное ограждение, на которое натянут тематический баннер. На ёлку повесят игрушки, 200 декоративных шаров, колокольчики, звёзды и светящиеся нити, сверху будет пятиконечная звезда неправильной формы. Подрядчик смонтирует светодиодную бахрому, поставит светодиодную арку и конструкции «Шар на ленте», «Шар» и «Два оленя». Ещё он завезёт 40 кубометров снега для устройства снежных тумб и вырежет фигуры Деда Мороза и Снегурочки изо льда и снега.

На улице Чкалова (в границах улицы Челюскинцев и проспекта Красноармейского) установят конструкцию «Снеговик» из стекловолокна. На проспекте Ленина в границах улиц Димитрова и Ползунова разместят светодиодную ёлку из металлического каркаса со светодиодным шнуром и строб лампами.

Светодиодная двухметровая ёлка и трёхметровая ёлка со звездой будет радовать барнаульцев на Змеиногорском тракте. На площади Баварина на Мало-Тобольской поставят пару светодиодных лебедей, которые вместе образуют сердце, а на Демидовской площади найдёт себе место светящийся олень.

Праздничное оформление Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

Также на проспекте Ленина (в границах улиц Димитрова и Мало-Тобольской) можно будет увидеть световые конструкции в виде звёзд и узоров, а в границах улиц Димитрова и Ползунова — Дюймовочки, принца, снеговика. Арт-объект «Год» расположится на пересечении проспекта с ул. Льва Толстого. Он состоит из четырёх кубов. На каждом написана цифра наступающего года. Вместе они образуют «2023».

Световые виньетки в виде снежинок появятся в Центральном районе на участках:

— пр. Комсомольский (от ул. Партизанской до ул. Димитрова) — 27 виньеток;

— пр. Ленина (от ул. Мало-Тобольской до пл. Баварина, две стороны) — 12 виньеток;

— ул. Гоголя (от пр. Ленина до пр. Красноармейского) — 9 виньеток;

— ул. Пушкина — 1 виньетка;

— пр. Красноармейский (от ул. Папанинцев до ул. Гоголя) — 23 виньетки;

— пр. Социалистический (от ул. Геблера до Нагорного парка) — 24 виньетки.

Кроме оборудования снежного городка, в Южном на аллее имени А.И. Чепурко и на улице Куйбышева появится светодиодная бахрома. А в Затоне разместят светящегося снеговика с подарком и похожие на снежинки конструкции «Световая консоль».

Праздничное оформление Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

Индустриальный район

Самый большой район Барнаула без украшения также не останется. На оформление власти потратят почти миллион рублей. В парке «Лесная сказка» повесят 140 светодиодных сосулек, ещё 370 штук — по ул. Георгиева, от ул. Энтузиастов до ул. 50 лет СССР. Гирлянды разместят по ул. Георгиева — от 50 лет СССР до ул. Энтузиастов, а также между деревьями входной группы парка «Лесная сказка». Там поставят 12-метровую ёлку с шарами, гирляндой и звездой на макушке.

Без фигур тоже не обойдётся. В той же «Лесной сказке» (справа от входа) установят конструкции «Цветок», «Лев» и несколько новогодних фигур в форме медвежонка, оленёнка, снеговика, пингвинёнка, ёлки и каркасной ели.

Ещё в «Лесной сказке» установят светодиодные прожекторы. Они появятся на существующих опорах для освещения праздничной площадки.

На пересечении Павловского тракта с ул. Власихинской установят светодиодный фонтан «Снежный». Вдоль Павловского тракта (в районе домов № 253 и 257) будут арки с гирляндами, на пересечении Павловского тракта с ул. Сельскохозяйственной сделают фонтан «Ажурный», а на ул. 50 лет СССР, 16 — световую конструкцию «Маска». Светодиодный «Глобус» установят на ул. 50 лет СССР, 12.

Несколько фигур «Фейерверк» появятся на пересечении Павловского тракта с улицей Малахова. Конструкция «Корабль» будет стоять на площади Адмирала Кузнецова, на ул. Балтийской, 49. Также на Павловском тракте (от ул. Попова до ул. Сельскохозяйственной) найдут себе место светодиодные ели со звездой.

Праздничное оформление Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

Кроме того, Индустриальный район украсят виньетками и светодиодными трубами. Последние разместят на Павловском тракте — от ул. Власихинской до ул. Сельскохозяйственной. Они будут находиться по адресам:

ул. Малахова (от ул. Антона Петрова до ул. Балтийская) — 33 штуки;

ул. Энтузиастов (от ул. Попова до ул. Георгиева) — 8 штук;

ул. Панфиловцев (от ул. Энтузиастов до Павловского тракта) — 8 штук;

ул. Георгиева (от ул. 50 лет СССР до Павловского тракта) — 6 штук;

ул. 50 лет СССР (от ул. Малахова до ул. Георгиева) — 11 штук;

ул. Трактовая (от ул. Газобетонной до ул. Дальней) — 17 штук;

ул. Балтийская (от ул. Ускова до ул. Попова) — 16 штук;

ул. Ускова (от ул. Взлётной до ул. Балтийской) — 4 штуки.

Частью «новогоднего наряда» Индустриального района станут и баннеры. Их можно будет увидеть перед входом в «Лесную сказку», на Павловском тракте, улицах Энтузиастов, Шумакова, Балтийская, Попова, Власихинская, Малахова, на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР и так далее.

Праздничное оформление Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

Октябрьский район

В Октябрьском районе Барнаула тоже будет новогодний городок. Он появится на площади 5-й Гвардейской городокской стрелковой дивизии. В городке на ледяных постаментах поставят большие и малые ледяные шары, ледяную стену с барельефами, там будут стоять световые конструкции Деда Мороза и Снегурочки. Также на территории место себе найдут композиции «Подарки», «Шары» и «Снеговик». На входе в городок будет световая арка в виде шара.

Ёлка в новогоднем городке Октябрьского района будет искусственной, высотой 14 метров. Вокруг ели сделают ограждение, на неё повесят украшения, гирлянды «Бахрома». На щиты, установленные у основания ели, натянут баннер. Подрядчик построит снежный городок до 20 декабря. А с 10 по 21 января его демонтируют.

Новогодних закупок по украшению Октябрьского района пока что мало. Например, есть лот по «оформлению территории района световыми конструкциями». Он предусматривает подключение в Октябрьском районе световых конструкций «Узор». Их закрепят на столбы электроосвещения по чётной стороне от здания по ул. Парфёнова, 26 до ул. Воровского, по ул. Воровского от проспекта Комсомольского до бульвара 9 Января. Установить конструкции компания должна будет до 15 декабря 2022 года, а демонтировать — с 16 по 30 января 2023 года. Цена этой закупки — почти 327,3 тысячи рублей.

Праздничное оформление Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

Других подробностей оформления города пока нет. Однако можно ожидать, что они появятся. В частности, Железнодорожный район Барнаула без украшений остаться также не должен. В мэрии города отметили, что украсят все районы краевой столицы.

Напомним, что в этом году власти города решили не перекрывать площадь Сахарова на Новый год из-за сложной дорожной ситуации в Барнауле. Она обострилась после закрытия на ремонт путепроводов на Новом рынке в мае 2022 года.

Крупных новогодних мероприятий в краевой столице также не предвидится. Причины — официально завершившаяся частичная мобилизация и спецоперация на Украине. Акцент сделают на «домашнем формате проведения праздников». При этом локальные новогодние мероприятия в разных районах города всё-таки состоятся. Одно из таких пройдёт в Парке спорта Алексея Смертина. Свои праздничные программы представят и культурные учреждения Барнаула.

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