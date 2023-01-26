Скинуться на бомбоубежище предлагают мошенники жителям Алтайского края

За добровольный взнос обещают именной пропуск

26 января 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске начали появляться объявления с предложением скинуться на бомбоубежище, сообщает "Бийск 22".

"Вот такие объявления начали появляться в подъездах в разных районах Бийска. Мошенники предлагают скинуться на строительство бомбоубежища", – отметили в паблике.





Бомбоубежище в Бийске

В объявлениях говорится, что убежище необходимо из-за "ожидаемой ядерной агрессии со стороны недружественных стран". За добровольный взнос обещают именной пропуск "на случай ядерной угрозы".

"Торопитесь, количество мест ограничено. Берегите себя и своих близких", – говорится в объявлениях.

Начальник управления ГОЧС Бийска Дмитрий Сдобин сообщил, что никакие бомбоубежища сейчас не строятся.

Ранее amic.ru показал, как выглядят бомбоубежища в Барнауле.