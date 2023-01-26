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Скинуться на бомбоубежище предлагают мошенники жителям Алтайского края

За добровольный взнос обещают именной пропуск

26 января 2023, 16:09, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске начали появляться объявления с предложением скинуться на бомбоубежище, сообщает "Бийск 22".

"Вот такие объявления начали появляться в подъездах в разных районах Бийска. Мошенники предлагают скинуться на строительство бомбоубежища", – отметили в паблике.

В объявлениях говорится, что убежище необходимо из-за "ожидаемой ядерной агрессии со стороны недружественных стран". За добровольный взнос обещают именной пропуск "на случай ядерной угрозы".

"Торопитесь, количество мест ограничено. Берегите себя и своих близких", – говорится в объявлениях.

Начальник управления ГОЧС Бийска Дмитрий Сдобин сообщил, что никакие бомбоубежища сейчас не строятся.

Ранее amic.ru показал, как выглядят бомбоубежища в Барнауле.

 

Комментарии 7

  • Довели людей
    26 января, Гость   Ответить
  • Конечно никто из спецслужб не сможет узнать на кого открыт счет в банке)
    26 января, Гость   Ответить
  • Скиньтесь мне на мороженку сначала.
    26 января, Гость   Ответить
  • И что им сделают спецслужбы? если это добровольное скидывание? Надо такие же на дом повесить.
    26 января, Гость   Ответить
  • И что им сделают спецслужбы?////Заголовок статьи прочтите, и подумайте если есть чем
    26 января, Гость   Ответить
  • А куда сдавать деньги на ремонт провала?
    26 января, Гость   Ответить
  • конспирация зашкаливает!
    28 января, Гость   Ответить
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