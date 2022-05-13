Сколько заработали «Zа Россию» спевшие перед барнаульцами Uma2rman и Сергей Бобунец

Группа Uma2rman за единственный концерт в Барнауле, прошедший в рамках музыкально-патриотического марафона «Zа Россию», получила гонорар в размере 4,14 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Всего же артистам, выступавшим в нескольких десятках городов по всей стране, заплатили 95,343 млн рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета, заказчиком выступил Росконцерт.

Марафон стартовал 12 апреля в Твери и завершился 5 мая в Самаре. За это время артисты посетили 31 город, в том числе Барнаул и Бийск. В краевой столице концерт прошёл 16 апреля на площади Сахарова, в наукограде — 21 апреля перед ТРЦ «Ривьера».

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Среди выступавших в Барнауле были Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации») с программой «Вечно молодой». За один концерт в Барнауле он стал богаче на 1,38 млн рублей, следует из договора, заключённого между Росконцертом и АНО «Экспертный институт социальных исследований». Рекордный гонорар, согласно тому же документу, получила группа Uma2rman — свыше 4 млн за программу «Всё получится». Напомним, концерт для зрителей был бесплатным. В краевой столице в тёплый выходной день послушать артистов собрались несколько тысяч человек. Мероприятие продолжалось около трёх часов. Также на сцену вышла популярная барнаульская группа «Фогель и Ко». Заплатили ли ей за концерт, данных нет. По крайней мере, в перечне Росконцерта она не значится.

Бийчан спустя пять дней погода не радовала: похолодало и пошёл дождь, тем не менее на концерт «Zа Россию» собралось достаточно горожан. Перед бийчанами выступили всё тот же Сергей Бобунец (заработал ещё 1,38 млн), а также группа «7Б» с программой «Молодые ветра». Их гонорар, согласно приведённым в договоре расценкам, оказался скромнее — всего 720 тысяч за концерт. Также на сцене появилась местная группа «Nоль Три».

Кроме того, в техническом задании аукциона сказано, что по 80 тысяч за выступления в Барнауле и Бийске должен был получить московский поэт Игорь Караулов. Программа — «Незатёртых слов боезапас».

Таким образом, суммарно на гонорары артистов устроители барнаульского концерта могли потратить 5,6 млн, а бийского — 2,18 млн.

Всероссийский марафон «ZaРоссию» включал четыре музыкальных маршрута по разным федеральным округам. 15 городов объехали известные российские рок-группы. В их числе «Ва-Банкъ», «7Б», «ПилОт». Ещё в 16 городах побывали поп-исполнители, среди которых Анна Семенович, Анита Цой, Денис Майданов и Митя Фомин. Всего в концертный тур отправились 34 исполнителя.

Больше всего, согласно договору, смог заработать Сергей Галанин и группа «СерьГа» — 10,5 млн рублей за семь выступлений. Далее идёт Сергей Бобунец (6,9 млн за пять выступлений, включая Барнаул, Бийск, Новосибирск, Новокузнецк и Нижний Тагил), группа «Пилот» (6 млн за четыре выступления), Александр Скляр и группа «Ва-БанкЪ» (6 млн за пять выступлений) и группа «Самоцветы» (5,7 млн за пять выступлений). Группа «7Б» за пять концертов, включая бийский, заработала 3,6 млн рублей.