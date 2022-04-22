В Бийске во время концерта «ZаРоссию» сдуло сцену

В Бийске на площадке у ТЦ «Ривьера» прошёл концерт «ZаРоссию». Мероприятие пришлось завершить досрочно из-за непогоды, сообщает «Бийский рабочий».

Несмотря на дождь, у площадки собралось много горожан. На разогреве выступила местная группа «Nоль Три» и певец Юрий Мещеряков, после чего перед бийчанами сыграла группа «7Б».

В проведение мероприятия серьёзные коррективы внёс сильный ветер, который сдул сцену. В связи с этим лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец так и не смог выступить.

Горожане остались не очень довольны концертом из-за погодных условий. Одним не понравилось, что артисты играли под дождём, другим — территориальная удалённость площадки, а водители возмущались перекрытием дорог.

Напомним, ранее в Барнауле прошёл аналогичный концерт. На площади Сахарова выступили Uma2rman и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец, также в мероприятии принял участие коллектив «Фогель и Ко».