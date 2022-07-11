«Случился коллапс». Кто и почему отменил фестиваль «Ветер Сибири»

Волна возмущений захлестнула соцсети после объявления, что долгожданный рок-фестиваль «Ветер Сибири» в августе 2022 года в Бийске не состоится. На фестиваль, который в СМИ называли «грандиозным», приобрели билеты любители рок-музыки из разных регионов России и сейчас люди не просто разочарованы переносом, а сомневаются в честности организаторов. Пошли слухи, что мероприятие — это акция мошенников, и на самом деле не было никаких требований об отмене фестиваля ни от властей края, ни от Роспотребнадзора. Мол, о переносе объявили 5 июля, а ковидные ограничения в России отменили еще 1 числа. Amic.ru разбирался, что происходит и была ли все-таки рекомендация от Роспотребнадзора.

Новости

Вопрос дня Получится ли у покупателей вернуть деньги за билеты на перенесённый фестиваль «Ветер Сибири» и что для этого нужно?

Что произошло?

Первый сибирский рок-фестиваль «Ветер Сибири» должен был пройти в Бийске на территории аэропорта с 12 по 14 августа 2022 года. Организаторы заявляли, что участие в нем примут более 30 групп, в том числе «Сплин», «Ария», «Звери», «План Ломоносова», «Слот», «Ундервуд», «Тараканы!», «Мукка», «Вадим Самойлов», «Кис-кис», и т.д. Предполагалось, что это будет событие всероссийского масштаба, которое посетит 30-40 тысяч человек. Баннеры с рекламой фестиваля висели во многих сибирских городах. Билеты стоили от 3,5 тысяч рублей в фан-зону до 15 тысяч рублей за VIP.

Любители рок-музыки фестиваль очень ждали, на него собирались ехать компаниями и семьями. Многие брали отпуск на эти даты. Билеты продавались пачками.

Да и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова неоднократно подтверждала, что мероприятие состоится, если позволит ситуация с ковидом, отмечала, что минкульт помогает организаторам.

Внезапно, 5 июля, за месяц до фестиваля, организаторы в официальной группе Вконтакте объявили, что концерт переносится на 2023 год — по требованию Роспотребнадзора.

В подтверждение организаторы разместили письмо от правительства Алтайского края, в котором было указано, что «на территории региона регистрируется нестабильная эпидемиологическая обстановка».

«Ежегодно период августа-сентября осложняется сезонным подъемом инфекций вирусной этиологии, в том числе с воздушно-капельным механизмом передачи. С учетом планируемой численности участников и зрителей в количестве 30-40 тысяч человек проведение данного фестиваля в августе 2022 года органами Роспотребнадзора не рекомендовано», — указали чиновники в письме.

Текст из письма администрации Алтайского края / Размещено в группе фестиваля «Ветер Сибири» во «ВКонтакте»

Почему люди усомнились в честности организаторов?

Еще до сообщения о переносе фестиваля периодически возникали слухи о том, что мероприятие может не состояться. Так, например, в официальной группе фестиваля организаторам указывали, что до мероприятия оставалось чуть больше месяца, а территория Бийского аэропорта, где собирались провести масштабный концерт, стоит в запустении, никаких работ по благоустройству и подготовке там не проводится. И это вызывало недоумение у тех, кто приобрел билеты.

Второй момент, который вызвал недоумение — это то, что пост об отмене фестиваля «в связи с ковидными ограничениями» опубликовали Вконтакте 5 июля. Между тем, еще 1 июля в России было объявлено об отмене всех короновирусных ограничений.

Кстати, так совпало, что именно 5 июля amic.ru направил организаторам несколько вопросов о проведении мероприятия. В том числе мы просили прокомментировать и слухи об отмене фестиваля. Ответа мы не дождались, но вечером в этот же день увидели сообщение о его переносе.

Интересно, что после сообщения о переносе фестиваля группа Вконтакте стала частной, и просматривать новости теперь могут лишь те, кто ранее в неё вступил.

Третий момент, который вызвал вопросы у тех, кто хотел попасть на фестиваль «Ветер Сибири»: ни на сайте, ни на билетах нет информации об организаторах и телефонов, по которым можно было бы обратиться — обратная связь только через электронную почту.

«Группы, которые были названы участниками фестиваля, не понимали, с кем общаться по важным моментам, не понимали, что делать с аппаратурой, как все это будет проходить. Организация фестиваля как будто на уровне детского утренника. Все создавало впечатление, что это не фестиваль, а большое разводилово», — заявил amic.ru один из представителей музыкальной среды Барнаула.

И наконец, еще один момент, который заставляет людей тревожиться — до сих пор нет четкой информации, как вернуть деньги за билеты и можно ли это вообще сделать.

А кто организатор фестиваля «Ветер Сибири»?

Юридически организатором мероприятия выступает ООО «Музыкальный фестиваль „Ветер Сибири“», которое было зарегистрировано только 17 декабря 2021 года, то есть специально под рок-фестиваль. Директором этого ООО указан Константин Полещук — бизнесмен из Республики Марий Эл.

Между тем, человек с именем Константин Полещук, как писал «Коммерсант», был замешан в скандале в этом поволжском регионе. В 2004 году, на тот момент депутата Госсобрания Республики Марий Эл Константина Полещука, подозревали в организации вымогательства денег у двух работников игрового салона с применением насилия. По сообщению прокуратуры исполнителями заказа выступили два сотрудника службы безопасности йошкар-олинской фирмы «Кооператив Микрокредитования», которую возглавлял Полещук. СМИ писали, что Полещук начал сотрудничать со следствием и избежал наказания.

Афиша фестиваля / Группа фестиваля «Ветер Сибири» во «ВКонтакте»

Что говорят в оргкомитете фестиваля?

Что у них нет времени отвечать на запросы журналистов, потому что «случился коллапс». По крайней мере, такой ответ получил корреспондент amic.ru в оргкомитете. Впрочем, собеседник подтвердил, что причиной переноса фестиваля стал «исключительно документ, пришедший от правительства Алтайского края».

«Бумага ошарашила нас всех, в планах такого не было. Но по требованию администрации принято такое решение. Документ официальный есть, поэтому мы вынуждены заниматься переносом на следующий год», — прокомментировал один из членов оргкомитета.

Он также добавил, что музыкальным группам, которые должны были принять участие в фестивале, начали сообщать о переносе только 6 июля.

Новости

Общество Организаторы фестиваля «Ветер Сибири» объявили о переносе по требованию краевых властей

Так был запрет от Роспотребнадзора, или нет?

Рекомендации от Роспотребнадзора по поводу переноса мероприятия были, но, как сообщили в ведомстве amic.ru, еще 28 июня — до того, как в стране отменили ограничения по ковиду.

Как следует из ответа Роспотребнадзора, 27 июня в организацию обратилось министерство культуры Алтайского края, которое попросило дать рекомендации по поводу целесообразности проведения фестиваля. Роспотребнадзор отправил ответ 28 июня, то есть за два дня до того, как все ковидные ограничения по стране были сняты.

«По-хорошему они (минкульт) должны были после анонса на федеральном уровне, прислать повторный запрос. Может, сейчас они запрос пришлют, и ситуация изменится. Тогда мы основывались на тех данных, которые были на тот момент», — пояснили редакции в Роспотребнадзоре.

В региональном министерстве культуры ситуацию комментировать отказались. В правительстве Алтайского края на вопросы о причинах переноса фестиваля пообещали ответить, но позже: в данный момент ответственные за документ люди в командировке, ответ готовится, но на это нужно время, пояснили в пресс-службе.

При этом в правительстве отмечают: режим повышенной готовности в Алтайском крае все еще действует, так что в нашем регионе отменены не все ковидные ограничения.

Гитара / Фото: pexels.com

Если не из-за ковида, то из-за чего могли отменить фестиваль?

Один из собеседников amic.ru со ссылкой на менеджеров двух музыкальных групп рассказал, что отменить фестиваль могли по политическим причинам. Якобы возник спорный вопрос по участию некоторых групп. Стороны не смогли договориться, и решили перенести фестиваль на год. Однако подтверждения этой информации нет.

Да и никто из групп-участников amic.ru это не подтвердил.

Что говорят группы, которые должны были выступать на фестивале?

Подтверждают, что получили приглашения и собирались ехать в Бийск на «Ветер Сибири». После сообщения о переносе фестиваля, включили его в программу следующего года. Об этом сообщили представители групп, с которыми организаторы заключили официальные договоры и выплатили аванс. В их числе — рок-группа LASCALA. По «С нашей стороны не было поводов думать, что это какая-то авантюра», — сообщили представители группы. Организаторы были на связи, согласовывали логистику и реагировали на запросы.

Представитель рок-группы «Ундервуд» так же заявил, что организаторы делали все на высоком уровне.

«Проблем с организаторами никаких не было, они постоянно были на связи», сообщил amic.ru и представитель московской группы F.P.G, добавив, что группа получила предоплату и даже билеты на самолет на август. О переносе фестиваля им сообщили 6 июля, сославшись на требования Роспотребнадзора. Аванс вернуть не просили и оставили его на следующий год.

Заброшенный бийский аэропорт / 2GIS

Такая же ситуация и с московским коллективом «Казускома». «Никаких подводных камней не было, нам ничего не казалось странным. Организаторы нормально на связь выходили. Попросили нас перенести на следующий год. Так как никаких проблем с ними не было, мы перенесли», — рассказал представитель группы.

В гастрольных графиках многих групп выступление в Бийске также стояло. Например, на сайте хэдлайнера фестиваля, группы «Звери», в графике есть концерт в Бийске 12 августа.

Но некоторые сибирские группы говорят, что никакой предоплаты не получали, а о переносе фестиваля узнали из интернета. Об этом рассказали представители барнаульской группы U-571.

«Мы с ними связывались всего один раз. Была только устная договоренность, предоплаты не было. Мы ждали ответов на вопросы про предоплату, но ответа так и не получили», — поделился представитель группы.

Новосибирские группы «Рви Меха — Оркестр!» и «Радионервы» сообщили, что договоренности с организаторами были только устные. Но при этом там отмечают ответственную работу организаторов.

Новости

Культура Перенос рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске связан с нестабильной эпидситуацией

Состоится ли все-таки фестиваль и что будет с билетами?

В оргкомитете подчеркивают, что фестиваль не меняется, а переносится на следующий, и все купленные билеты остаются действующими. Менять их не нужно.

А вот на вопрос о возврате денег за билеты внятного ответа получить не удалось. Это, отметили в оргкомитете, будут решать «люди из Москвы», которые принимают решения. Выйти на «людей из Москвы» оказалось сложно. Редакция пыталась обратиться к ним через почту и через официальную группу Вконтакте. Там обещали передать информацию «тем, кто решает», но никаких контактов не дали и с нами на связь так никто и не вышел. Amic.ru написал и директору ООО «Музыкальный фестиваль „Ветер Сибири“» Константину Полещуку, но он на сообщение пока не ответил.

Рок-музыка / Фото: amic.ru

На официальном сайте фестиваля сейчас написано, что мероприятие состоится с 11 по 13 августа 2023 года. А по всем вопросам предлагают писать на почту: info@vetersibiri.ru.

В социальных сетях люди рассказывают, что после обращения по этому адресу им приходит ответ: «обращение зарегистрировано и будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней».

Между тем, уже многие заявляют, что готовы люди обращаться в суд с заявлением на организаторов фестиваля, если билеты им не вернут.

Amic.ru подготовил материал с разъяснениями юриста и Роспотребнадзора, можно ли рассчитывать на возврат билетов при переносе фестиваля.