Получится ли у покупателей вернуть деньги за билеты на перенесённый фестиваль «Ветер Сибири» и что для этого нужно?

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно действовать, чтобы получить возврат

11 июля 2022, 07:20

Масштабный рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был состояться в Бийске с 12 по 14 августа, перенесли на 2023 год. Люди, потратившие на билеты от 3,5 до 15 тысяч рублей, встревожены и боятся потерять свои деньги: нигде не прописаны условия возврата билетов, а на сайте нет никаких телефонных номеров для обратной связи. Есть ли шанс сдать билетик и что для этого нужно, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Если фестиваль отменили, мои деньги пропали?

Как утверждают организаторы, фестиваль не отменили, а перенесли. А это означает, что все приобретённые билеты остаются действительными. И если вы готовы подождать год и планируете попасть на фестиваль в 2023 году, ничего обменивать вам не нужно: пройдёте на концерт по этому билету.

А если я не хочу ждать фестиваль целый год, а хочу вернуть деньги, что делать?

Тут сложнее. Организаторы «по всем вопросам» и для «уточнения интересующих деталей» рекомендуют писать им через форму обратной связи на сайте фестиваля или обращаться к ним напрямую через почту info@vetersibiri.ru. При этом они уточнили, что «срок обработки ответа входящих писем может быть увеличен до 10-ти рабочих дней». Зато обещают ответить каждому. Будем надеяться, что обещание выполнят.

Amic.ru обратился с официальным запросом о сроках возврата средств за билеты, но оперативного ответа не получил.

«Добрый день! Ваше письмо получено. Вопросы и ваши контактные данные для связи переданы сотрудникам. Спасибо», — такое письмо получила редакция на своё обращение.

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В управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю также рекомендуют написать заявление о возврате денег за билеты и обратиться с ним к организатору мероприятия или уполномоченному им физическому или юридическому лицу (п. 4 и п. 16 постановления правительства от 18.09.2020 № 1491, ст. 52.1 Закона от 09.10.1992 № 3612-1). В ведомстве отмечают, что документы можно отправить заказным письмом.

«Если вы отправляете письмо почтой, к заявлению о возврате необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность. Не забудьте также приложить распечатанные копии электронного билета и кассового чека», — рекомендуют в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что человек вправе написать претензию с требованием о возврате. Она составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Один остаётся у отправителя, а второй вручается лицу, уполномоченному на приём претензий. Важно, чтобы на вашем экземпляре человек, принявший документы, поставил подпись, указал свою фамилию и должность, а также входящему документу присвоили номер.

«Если вручить претензию невозможно, её необходимо направить на адрес регистрации субъекта по почте заказным письмом с уведомлением, желательно с описью вложения», — советуют специалисты.

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Чем претензия отличается от заявления и что лучше писать?

В Роспотребнадзоре уточнили, что претензия носит более свободный характер и требований к ней значительно меньше. Однако потребители на претензию чаще получают отказ в компенсации и им, зачастую, даже не объясняют причины.

Заявление же считается более формализованным и в своём отказе продавец должен ссылаться на конкретные пункты, которые не были выполнены. В этом случае у покупателя будет возможность исправить недочёты и обратиться с заявлением повторно.

Не совсем понятно? На всякий случай, напишите и заявление, и претензию. Хуже от этого точно не будет.

В какой срок мне должны ответить и вернуть деньги?

Организатор или уполномоченное им лицо обязаны рассмотреть заявление и принять решение о возврате в течение 10 дней.

«Решение о возврате денег доводится до отправителя в срок не позднее трёх дней с момента принятия такого решения по электронной почте или телефонной связи. При этом перечисление денежных средств осуществляется организаторами мероприятия не позднее 10 дней со дня принятия решения о возврате. Способ возврата денежных средств определяется в собственном порядке возврата», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Ну или покупателя уведомят об отказе в возврате. На это после принятия решения организаторам отводится пять дней.

Что делать, если сроки вышли, а мне так и не ответили?

Если ваше заявление или претензию игнорируют либо вы получили отказ, у вас есть два пути, говорит адвокат Александр Растегай.

«Вы можете обратиться с жалобой в региональный Роспотребнадзор с требованием провести проверку. Либо можно сразу написать исковое заявление в суд», — рекомендует юрист.

В каких случаях организаторы могут отказать в возврате денег?

В Роспотребнадзоре уточняют, что требовать возврат денежных средств за билет бессмысленно, если:

— билет (в том числе, электронный) является недействительным;
— заявление о возврате предоставлено организаторам мероприятия менее чем за три дня до дня проведения мероприятия;
— билет был куплен в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия приобретения, в том числе льгот и скидки, в отношении которых организатором мероприятия принято решение о том, что такие билеты не будут приниматься к возврату (за исключением именных).

А юрист Александр Растегай добавляет, что отказать покупателям в возврате денег за билет организаторы могут, ссылаясь на постановление правительства № 830 от 6 июня 2020 года.

«Согласно этому постановлению, возврат билетов на перенесённые на новую дату мероприятия не предусмотрен, если продолжает действовать режим повышенной готовности. В этом случае билеты на перенесённое мероприятие остаются действительны и возврат по ним не положен. Но при этом организаторы обязаны должным образом уведомить покупателей о переносе фестиваля и новой его дате. Но если с их стороны будут какие-то нарушения, можно будет требовать возврата. Также деньги можно будет вернуть, если концерт всё-таки решат полностью отменить», — уточнил юрист.

А в Алтайском крае режим повышенной готовности всё ещё действует?

Да. Напомним, 7 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил масочный режим в местах массового пребывания людей, на транспорте и при проведении мероприятий с массовым участием граждан на открытом воздухе. А вот режим повышенной готовности всё ещё продолжает действовать.

Поэтому покупателям билетов на фестиваль нужно проверять: не нарушил ли организатор каким-то образом их права. И уже исходя из этого можно попытаться вернуть деньги.

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