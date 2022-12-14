СМИ: облезлую городскую ёлку Заринска срубили не в тайге, а во дворе дома

Фото: vk.com/gazetazar

На прошлой неделе жителей Заринска насмешила потрёпанная ёлка, которую перед Новым годом установили на городской площади. Люди предполагали, что в дерево, у которого нет части веток, «шарахнула» молния или его на самом деле спилили на дрова, но позднее решили оставить на праздник. Теперь же стало известно, где именно власти раздобыли это новогоднее «украшение».

Как пишет газета «Наш город Заринск», судя по всему, местные чиновники решили не везти ель из тайги, а спилили её во дворе дома № 3 по улице Металлургов. Его жительница рассказала изданию подробности случившегося.

«В городском бюджете закладывалась сумма на приобретение ели, какого она размера и как она реализована? Есть подозрение, что в бюджете заложен привоз ели из тайги, а это немалые деньги. Видимо, намного дешевле ель вырубить в чьём-то дворе? Это и случилось — никаких опросов не было, полная тишина и, вдруг, — как гром среди ясного неба — мне звонит сын и говорит, что рубят ёлку у него на глазах. Я на работе, у меня шок, я не могу убежать, да и куда бежать, обратно её уже не приклеить», — рассказала женщина.

После этого горожанка позвонила в управляющую компанию, где ответили, что ещё в 2019 году какие-то жильцы якобы жаловались на тень. При этом, по словам женщины, на следующий день она обошла всех жильцов, в чьих окнах было видно ель, а также отметила, что в её подъезде ни одной жалобы не было.

В итоге жительница города написала заявление в прокуратуру. «Считаю, что откровенно нарушены наши права собственников и наше имущественное право. Ель эта тоже имеет свою материальную оценку и должна быть прописана в регламентах по зеленому фонду УК. Сотворили настоящее беззаконие!» — резюмировала горожанка.

Стоит при этом добавить, что в комментариях к публикции одна из пользовательниц уточнила, что живёт в этом же доме, и «вздохнула с облегчением», когда дерево срубили. Женщина отметила, что лично на ель не жаловалась, но «свет она правда загораживает, живу как в подвале».

Тем временем в городе уже обновили новогоднюю ель. Теперь главный символ Нового года в Заринске выглядит так:

Фото: vk.com/gazetazar