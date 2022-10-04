СМИ: В Алтайском крае из-за геополитической ситуации отменили проверку систем оповещения населения

Изначально сирены планировали включить 5 октября, но от проведения проверки решили отказаться

4 октября 2022, 21:40, Илья Звягинцев

В Алтайском крае отменили проверку систем оповещения населения. Об этом сообщает Altapress со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Отметим, что сигнал «Внимание всем» жители региона должны были услышать 5 октября.

Как сообщает ИА Хакасия, проверку систем оповещения отменили по всей стране:

«По указанию МЧС России, в связи со сложной геополитической обстановкой и проведением специальной военной операции, комплексные проверки готовности систем оповещения населения, запланированные на 5 октября, отменяются во всех субъектах страны».

Где и в какое время в Алтайском крае 5 октября зазвучат сирены?

Где и в какое время в Алтайском крае 5 октября зазвучат сирены?

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