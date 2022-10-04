СМИ: В Алтайском крае из-за геополитической ситуации отменили проверку систем оповещения населения
Изначально сирены планировали включить 5 октября, но от проведения проверки решили отказаться
4 октября 2022, 21:40, Илья Звягинцев
В Алтайском крае отменили проверку систем оповещения населения. Об этом сообщает Altapress со ссылкой на ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Отметим, что сигнал «Внимание всем» жители региона должны были услышать 5 октября.
Как сообщает ИА Хакасия, проверку систем оповещения отменили по всей стране:
«По указанию МЧС России, в связи со сложной геополитической обстановкой и проведением специальной военной операции, комплексные проверки готовности систем оповещения населения, запланированные на 5 октября, отменяются во всех субъектах страны».
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