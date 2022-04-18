Собянин: из-за ухода иностранных компаний в Москве могут потерять работу около 200 тысяч человек

Из-за приостановки деятельности и ухода иностранных компаний из России в Москве могут потерять работу порядка 200 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет РБК.

По словам градоначальника, власти города и федеральный бюджет выделят на поддержку людей в случае их сокращения 3,36 млрд руб.

В частности, для них могут организовать временную занятость или устроить на общественные работы, например, в парки.

Ранее глава HeadHunter Михаил Жуков предрёк возвращение уровня безработицы в России к показателям 2009 года — примерно до 7,5%.