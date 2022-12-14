Соцсети: четыре человека погибли при падении авто с обрыва на Яровом

Автомобиль слетел с обрыва на озере Яровом. Об этом сообщает паблик «В курсе 22» со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, в аварии погибли четыре человека. Подробности происшествия уточняются.

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Происшествия В Барнауле произошло массовое ДТП на перекрёстке, который «кто-то захотел проскочить»

Напомним, что 14 декабря массовое ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. Один из водителей не посмотрел по сторонам и захотел проскочить перекрёсток на жёлтый сигнал светофора.