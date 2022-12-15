В ГИБДД опровергли информацию о гибели четырёх человек в ДТП на Яровом

В ГИБДД прокомментировали информацию о гибели четырёх человек в результате аварии на Яровом. Сообщения, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в результате опрокидывания иномарки с обрыва погибли четыре человека.

«13 декабря в районе одного из причалов города Ярового легковой автомобиль съехал в водоём и перевернулся на крышу из-за неосмотрительных действий водителя. Пострадавших в результате происшествия нет», — сказано в сообщении.

В ГИБДД пояснили, что в момент опрокидывания машины людей в салоне не было.