Соцсети: в парке имени Ленина на месте «народной лыжни» собираются построить аттракцион

В барнаульском парке имени Ленина на месте «народной лыжни» может появиться аттракцион. Об этом сообщает телеграм-канал «Ленина, 59А».

По сообщению очевидцев, в парке отгородили большую площадку, как предполагается, она будет задействована для строительства. Эта территория пересекает «народную лыжню», которая прокладывается в нескольких барнаульских парках.

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что обеспокоенные горожане вызвали к ограждению сотрудников полиции.

Напомним, впервые об огороженной территории вечером 6 мая заговорили общественники. Люди собрались в парке для того чтобы разобраться, для чего перекрывают место, где проходит лыжня.