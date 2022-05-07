Соцсети: в парке имени Ленина на месте «народной лыжни» собираются построить аттракцион

Сейчас на территории отгородили большой участок земли, на котором планируют вести строительство

7 мая 2022, 14:10, Илья Звягинцев

В барнаульском парке имени Ленина на месте «народной лыжни» может появиться аттракцион. Об этом сообщает телеграм-канал «Ленина, 59А».

По сообщению очевидцев, в парке отгородили большую площадку, как предполагается, она будет задействована для строительства. Эта территория пересекает «народную лыжню», которая прокладывается в нескольких барнаульских парках.

В социальных сетях распространяются сообщения о том, что обеспокоенные горожане вызвали к ограждению сотрудников полиции.

Напомним, впервые об огороженной территории вечером 6 мая заговорили общественники. Люди собрались в парке для того чтобы разобраться, для чего перекрывают место, где проходит лыжня.

Барнаульских общественников заинтересовала загадочная стройка в парке имени Ленина

Барнаульских общественников заинтересовала загадочная стройка в парке имени Ленина

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